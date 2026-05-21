Sonia perde 15mila euro alla Ruota della fortuna per una lettera e si accontenta di soli 5mila

Sonia diventa la nuova campionessa della Ruota della Fortuna nella puntata di giovedì 21 maggio. Per una sola lettera, però, perde il premio finale di 15mila euro e torna a casa con una busta da 5mila.

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Sonia è diventata la nuova campionessa de La Ruota della Fortuna nella puntata di giovedì 21 maggio. Giocando una partita che le ha consentito di portare a casa quasi 16mila euro nella prima parte della puntata del game show condotto da Gerry Scotti, con la collaborazione della "socia" Samira Lui, Sonia è riuscita a guadagnare il titolo e a mandare a casa Daria, la campionessa in carica. Poco male per quest’ultima, già soddisfatta per aver vinto in trasmissione più di 100mila euro, una cifra di tutto rispetto messa da parte in appena tre puntate.

Al gioco finale, tuttavia, Sonia non è riuscita ad approfittare della fortuna di cui aveva goduto fino a quel momento. Sono accaduti due episodi che hanno reso evidente come il fato, a quel punto della partita, non fosse dalla sua parte. Chiamata a indovinare la frase nascosta sul cartellone, la campionessa è riuscita a individuarla correttamente, ma al momento di darla in risposta ha commesso una piccola imprecisione.

La soluzione esatta era "Di risonanza amplifica i suoni". Sonia, però, ha pronunciato la frase al singolare, dicendo: "Di risonanza amplifica il suono". Un errore microscopico che le è costato però 15mila euro.

Il montepremi finale portato a casa complessivamente ammonta a 21mila euro (16mila nella parte iniziale e 5mila contenuti nella busta diventata verde), una somma di tutto rispetto che domani la concorrente potrà incrementare disputando una seconda partita. La beffa, però, è arrivata alla fine: quando Samira si è avvicinata alla Ruota delle Meraviglie per mostrare la busta contenente i 200mila euro, Sonia ha scoperto che il premio era nella busta immediatamente accanto a quelle capitatele in sorte. Un solo centimetro più in là e avrebbe potuto portare a casa il montepremi massimo messo in palio dal programma.