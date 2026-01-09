La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e l’incidente alla campionessa dietro le quinte: “Ci ha fatto preoccupare”

L'inconveniente a La Ruota della Fortuna è accaduto dietro le quinte, ma è stato lo stesso Gerry Scotti a raccontarlo al pubblico nella registrazione della puntata andata in onda ieri sera. Nel corso dell'appuntamento dell'8 gennaio, il conduttore ha raccontato scherzosamente di un piccolo incidente avvenuto prima dell'inizio delle registrazioni, rivolgendosi alla campionessa della trasmissione, Silvia, arrivata nella puntata precedente e in grado di portare a casa più di 34mila euro.

L'aneddoto raccontato da Gerry Scotti

Lo campionessa dietro le quinte è stata protagonista di un piccolo incidente subito sdrammatizzato in studio dal conduttore a inizio puntata: "la concorrente che se non ci fosse bisognerebbe inventarla“, ha detto Scotti sottolineando una bravura che va oltre la capacità di indovinare le soluzioni per il programma. Scotti ha quindi raccontato un piccolo aneddoto avvenuto prima che iniziassero le registrazioni: "Poco prima della sigla ci ha chiesto dell’acqua, noi gliel’abbiamo data, ma si è ingozzata. Per questo stava morendo, ci ha fatto preoccupare. Non morire qua, cerca di goderti tutto ciò che hai vinto”, ha scherzato Gerry. La puntata è stata poi segnata dall'eliminazione della campionessa, che nella sfida con i concorrenti Leonardo e Marco ha visto quest'ultimo conquistare il titolo di campione.

Torna La Ruota dei Campioni

Gerry Scotti ha anticipato al pubblico l'introduzione di alcune novità per i prossimi appuntamenti: “Come avete visto siamo tornati alla normalità del dopo feste, sono tornate le manche storiche, ne arriveranno di nuove e ci saranno tante novità anche con i premi e i super premi”. E non è tutto, perché il successo de La Ruota della Fortuna porterà a nuovi appuntamenti in prima serata con il programma anche nel 2026. Da venerdì 9 gennaio torna infatti La Ruota dei Campioni, stavolta con un ciclo di puntate.