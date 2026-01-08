Programmi tv
La Ruota dei Campioni torna su Canale 5: non sarà un evento ma un appuntamento in più prime serate

Torna su Canale 5 La Ruota dei Campioni, lo spin off del game show Mediaset condotto da Gerry Scotti, che accorpa access e prime time. Un esperimento che aveva fruttato in termini di ascolti e che ai piani alti del Biscione ripropongono per più di una prima serata.
A cura di Ilaria Costabile
Dopo l'esperimento, ripetuto ben due volte dello spin off de La Ruota della Fortuna, da venerdì 9 gennaio torna La Ruota dei Campioni, stavolta con un ciclo di puntate. L'obiettivo sarebbe quello di far coincidere la messa in onda del game show con quella di Tali e Quali, il programma condotto da Nicola Savino che arriva su Rai1 proprio il secondo venerdì di gennaio.

Il ritorno in più serate de La Ruota dei Campioni

Gerry Scotti, quindi, si trova nuovamente a governare la fascia a cavallo tra l'access e il prime time, con una messa in onda prolungata dello show che, di fatto, occupa due spazi ben definiti del palinsesto. Come era accaduto per le precedenti puntate de La Ruota dei Campioni a giocare sono stati chiamati coloro che hanno vinto negli appuntamenti dei mesi scorsi e hanno nuovamente tentato la fortuna, soprattutto nella manche finale, quella da La Ruota delle Meraviglie, in cui si decretavano i Super Campioni. Si tratta dei concorrenti che hanno vinto di più al gioco, a prescindere dalla propria preparazione o dalle competenze, ma semplicemente che hanno racimolato un bottino più ricco.

Mediaset punta su un nuovo prime time

L'esperimento messo in atto da Mediaset, ormai più di un mese fa, aveva dato i suoi frutti. Il game show condotto da Scotti, accompagnato da Samira Lui, aveva riscosso un grande successo da parte del pubblico che, infatti, aveva seguito con costanza l'andamento della puntata, mantenendo anche piuttosto alta la media degli ascolti tv, considerando che la prima parte della trasmissione aveva raggiunto quasi i 6 milioni di telespettatori, numeri record che hanno ingolosito i piani alti del Biscione. La strategia, di fatto, è quella di utilizzare un prodotto che funziona e spalmarlo per un arco temporale che va a recuperare quella che diversi anni fa era considerata la prima serata. D'altra parte, La Ruota, come accade anche per Affari Tuoi, chiudono ben oltre l'orario previsto, su Canale 5 si arriva anche alle 21:50.

