La Ruota della Fortuna, Nicola vince 200mila euro: sbaglia due risposte e azzecca quella col premio massimo

A La Ruota della Fortuna Nicola sbaglia le prime due risposte e indovina la terza alla Ruota delle Meraviglie: dentro c’erano 200mila euro, il premio massimo. Mediaset non si è fermata neanche all’ultimo dell’anno.

Una vittoria che quasi sa di copione scritto troppo bene. Nella puntata del 31 dicembre de La Ruota della Fortuna, Nicola ha vissuto quello che potremmo definire il colpo di fortuna più sospetto della televisione italiana recente. Alla Ruota delle Meraviglie, il gioco finale che decide il destino del concorrente, ha sbagliato le prime due risposte. Poi ha azzeccato la terza. Niente di strano, se non fosse che le prime due caselle contenevano appena 5mila euro ciascuna, mentre l'ultima nascondeva 200mila euro: il premio più ricco possibile.

Due errori e un jackpot: la sequenza che ha scatenato i social

La dinamica della vittoria è in effetti una grande coincidenza. Nicola, grandissimo fan della Ruota ("Sin dai tempi di Mike", dice) si trova davanti alla Ruota delle Meraviglie con tre buste da aprire. Sbaglia la prima risposta: dentro, 5mila euro che non vincerà. Sbaglia la seconda: altri 5mila euro che gli sfuggono. Arriva alla terza e ultima chance, indovina la risposta, apre la busta e scopre che lì, proprio lì, c'erano 200mila euro. Gerry Scotti rivela così la sorpresa:

Sono parecchi mesi che vi dico che la ruota è incontrollabile. Che le emozioni che dà non le può scrivere nessun autore. Avete visto che ha patito sulla prima e sulla seconda, avete visto che è arrivato a un decimo di secondo sulla tre. E allora si merita duecentomila euro!

Una progressione narrativa talmente perfetta da sembrare studiata a tavolino.

Mediaset non si ferma: nemmeno a Capodanno

C'è un dato che emerge con chiarezza: La Ruota della Fortuna non si è fermata nemmeno davanti all'ultimo dell'anno. Mentre Affari Tuoi su Rai1 ha scelto di concedersi una pausa lasciando andare il tradizionale show di Capodanno con Marco Liorni, mentre Mediaset ha mandato in onda regolarmente il suo game show e poi ha dato la linea alla sua piazza, quella di Bari, con Federica Panicucci. Un segnale che non passa inosservato.

È la dichiarazione di una strategia precisa per il 2026: nessuna tregua, nessun passo indietro nella battaglia degli ascolti. Canale 5 vuole presidiare ogni sera, ogni appuntamento, con il suo game show senza lasciare spazi vuoti alla concorrenza. Se Affari Tuoi si può permettere di fermarsi, La Ruota della Fortuna no. O meglio, Mediaset non vuole permetterselo.