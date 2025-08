Gerry Scotti: “A La ruota della fortuna picchi e numeri imbarazzanti. Samira Lui? Perbene e capace”

I numeri raggiunti dall’edizione in corso de La ruota della fortuna hanno dimostrato di poter mettere sotto pressione Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi, pronto a tornare su Rai1 a settembre. Gerry Scotti, al timone del grande classico della televisione italiana riproposto in chiave moderna da Canale 5, ha dimostrato che tenere testa al competitor Rai è una missione tutt’altro che impossibile. Intervistato dal settimanale Gente, il conduttore si è detto piacevolmente sorpreso dall’enorme riscontro ottenuto dal pubblico.

Gerry Scotti sugli ascolti de La ruota della fortuna

“Numeri imbarazzanti”, ha commentato con orgoglio Scotti, “Mi aspettavo di fare un buon lavoro, di essere ben accolto, ma certi picchi non li immaginavo proprio”. E in effetti, La ruota della fortuna – almeno fino a oggi – può essere definito un esperimento riuscito, con una media del 24% di share. Dati che, in quella fascia oraria, Canale 5 non registrava da tempo e che Scotti sembra intenzionato a difendere anche con il ritorno di Affari Tuoi a settembre su Rai1.

Il legame con Samira Lui, presenza femminile del programma

Secondo il conduttore, parte del merito del successo va condivisa con Samira Lui, protagonista femminile del game show e sua compagna d’avventura: “Sono orgoglioso del nostro rapporto, pieno di stima e rispetto. Sono contento di lavorare con una ragazza così bella, perbene e capace. Samira mi ringrazia ogni giorno perché dice che la metto a suo agio, io la ringrazio perché è una meravigliosa compagna di lavoro. Ci bastano uno sguardo e due parole per capirci al volo. Nella ricetta del programma, Samira è un ingrediente speciale in più, è come il profumo che si mette nella pastiera napoletana”.

Una stima che Samira ricambia pienamente, come ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Fin da subito c'è stato un bel feeling, non ci sono mai state barriere tra noi (…) Mi dà spazio anche se non so cosa stia succedendo. Mi chiama e andiamo a braccio, lui si fida e non è scontato”.