Cristiano Malgioglio a La Ruota della Fortuna sgrida Samira Lui: “Sembra che non te ne frega niente”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La Ruota della Fortuna ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata de La Ruota della Fortuna in onda stasera, domenica 28 dicembre, ha visto ospite Cristiano Malgioglio che dopo essere stato protagonista di una frase che i concorrenti hanno dovuto indovinare, è entrato in studio cantando il suo nuovo brano dal titolo Chi lo sa. Ha percorso la famosa scalinata dello studio, rischiando anche di cadere, prima di raggiungere Gerry Scotti e Samira Lui al centro dello studio.

Il cantautore e volto televisivo, terminata l'esibizione, ha commentato con Gerry Scotti: "Stavo cadendo per le scale (ride, ndr). La sera, dal primo momento che è iniziato La Ruota ti seguo, è il mio unico momento di relax. Sono felice che ci sia tu e che abbia preso Samira con te". Poi, si è avvicinato al grande schermo per mostrare a Samira Lui come dovrebbe svelare il contenuto delle caselle. Sfiorando lo schermo, ha dichiarato: "Tu fai così, come se non te ne fregasse niente. Devi sfiorare le caselle con sensualità, le devi accarezzare. Mi fai impazzire, non so se li tocchi o no. Le devi accarezzare per essere più sensuale".

Dopo aver salutato il cantautore, Gerry Scotti ha raccontato a Samira Lui e al pubblico di Canale 5: "Non ti avevo detto niente, ma lo sapevo. Mi ha detto al telefono "Io vengo, ma dopo devo spiegare a quella come si toccano le caselle". Samira Lui, allora, ha concluso scherzando: "Devo fare un po' di pratica". Insieme, hanno poi permesso ai concorrenti di proseguire il gioco. La puntata ha visto Jimmy ancora campione della serata: purtroppo alla Ruota delle meraviglie, il gioco finale, non è riuscito a indovinare le ultime tre frasi. Con tutte le buste rosse, ha dovuto rinunciare a 15mila euro, 5mila euro e 100mila euro: ma è tornato a casa con la cifra conquistata durante la serata, 10200 euro. In tre sere, nonostante la beffa sul finale, è riuscito a racimolare un bottino da 50800 euro.