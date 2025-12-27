Jimmy perde l’automobile e 200mila euro a La Ruota della Fortuna per una sola risposta sbagliata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La Ruota della Fortuna ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non si è rivelata pienamente fortunata la partita di Jimmy, campione in carica de La Ruota della Fortuna, andata in onda su Canale 5 il 27 dicembre 2025. A causa di una sola risposta sbagliata durante il tabellone finale della Ruota delle Meraviglie, lo sviluppatore di software originario di Piobbico, in provincia di Pesaro-Urbino, non è riuscito a portare a casa un doppio premio da sogno che avrebbe completato una vera e propria impresa: la vincita della Fiat Grande Panda e del premio più alto in palio, quello da 200mila euro.

Perché Jimmy ha perso durante la Ruota delle Meraviglie

Jimmy è arrivato alla Ruota delle Meraviglie con lo spicchio che gli avrebbe consentito di vincere l’automobile, se fosse riuscito a indovinare tutte e tre le frasi del tabellone. A tradirlo è stata la seconda sfida, il testacoda. Gerry Scotti e Samira Lui gli avevano chiesto di indovinare la frase nascosta nel tabellone a tema “sci”. La soluzione che il campione in carica non è riuscito a individuare era “Frenare facendo lo spazzaneve”. Data la complessità della risposta, Jimmy ha sbagliato, perdendo così la possibilità di vincere la Grande Panda. Poco dopo ha scoperto che la busta abbinata al secondo tabellone gli avrebbe consentito di aggiudicarsi anche i 200mila euro.

Chi è Jimmy, campione de La Ruota della Fortuna

Jimmy, originario di Piobbico, è uno sviluppatore di software arrivato alla sua seconda puntata da campione. Finora non è riuscito a portare a casa una cifra elevatissima: tra la puntata del 26 dicembre e quella del 27 dicembre ha vinto circa 50mila euro complessivi. Si tratta comunque di una somma notevole, soprattutto considerando che nella puntata precedente era arrivato alla Ruota delle Meraviglie senza riuscire a indovinare nemmeno una delle frasi del tabellone finale.