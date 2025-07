Gerry Scotti sull’assenza di Striscia La Notizia: “Decisione epocale, un dispiacere. Antonio Ricci perplesso”

Che La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti stia avendo un grandissimo successo in termini di ascolti è sotto gli occhi di tutti. Il conduttore in un'intervista dice la sua sul perché il game show stia funzionando e risponde a una domanda su Striscia La Notizia.

Gerry Scotti: "Leggere che Striscia perdeva contro i pacchi mi dava fastidio"

Se La Ruota della Fortuna sta conquistando così tanto successo, per Gerry Scotti il motivo è chiaro: "È un gioco, con tutti i crismi della tradizione e la giusta modernità. Alle 20:30 c'è chi torna dal lavoro, chi dalla spiaggia. Gli facciamo compagnia". Intervistato da La Repubblica, risponde a una domanda su Striscia La Notizia che "dopo 37 anni anni non c'è". Le parole del conduttore:

È stata una decisione epocale. Io ero seduto al bancone di Striscia, vedevo Antonio perplesso. Anche per me è un dispiacere, Striscia è la cosa più importante della mia carriera. E ho lasciato Tu si que vales, che ho fatto per 14 anni. Ho compiuto le mie scelte. L'estate era il momento giusto, abbiamo lavorato tanto a questa sfida.

Al momento gli ascolti del game show sfiorano picchi del 25%, ma il prossimo settembre non si possono escludere gli effetti che potrebbe avere il ritorno di Affari Tuoi. "A me sembrava ingiusto soppesare i risultati del tg satirico con un gioco: ‘Striscia perde con i pacchi' mi dava fastidio, ci ero seduto io su quella scrivania – dice ancora – Almeno ora con un gioco andrò contro un gioco, poi perderò, quello si è tarato sul 30%. Se farò il 17, il 18% avrò fatto i mio".

Striscia La Notizia assente dai palinsesti Mediaset d'autunno

Le dichiarazioni di Gerry Scotti, unite all'assenza di Striscia La Notizia dal documento di palinsesti Mediaset per il prossimo autunno, potrebbero far strada all'ipotesi che il tg satirico di Antonio Ricci (che Pier Silvio Berlusconi aveva indicato come oggetto di una fase di sperimentazione) possa essere sostituita stabilmente da La Ruota della Fortuna. Il successo immediato del game show, lanciato in pieno luglio con risultati d'ascolto sorprendenti, potrebbe aver convinto Mediaset a puntare quindi su un prodotto del genere per presidiare la fascia dell'access prime time.