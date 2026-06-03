Gerry Scotti su Sanremo in coppia con De Martino: “Ce lo siamo detto come battuta. Ma io avrei un’idea”

Gerry Scotti è pronto per tornare sul palco dell’Ariston, stavolta accanto al suo sfidante di share, ovvero Stefano De Martino. Il conduttore di Canale 5 ha confermato che tra loro c’è stata questa battuta, ma ha anche ipotizzato una sua partecipazione al Festival in modo diverso dal solito.

Mancano ancora parecchi mesi al Festival di Sanremo 2027, ma i preparativi fervono già da diverse settimane. L'obiettivo è fare un festival curato in ogni dettaglio, che porti innovazione, ma che non si discosti dalla grandezza dell'evento. In merito alla prossima edizione, anche Gerry Scotti ha parlato della possibilità di calcare nuovamente il palco dell'Ariston, dove stavolta ci sarà Stefano De Martino alla conduzione.

L'ipotesi di affiancare Stefano De Martino

Il conduttore de La Ruota della Fortuna è già stato co-conduttore insieme a Carlo Conti e Antonella Clerici nella prima delle ultime due edizioni del Festival condotte da Carlo Conti, ma un ritorno sul palcoscenico più famoso della tv non sarebbe da escludere. Intervistato dal settimanale Chi, Scotti ha aperto alla possibilità di affiancare il suo sfidante di share nell'access prime time e ha anche commentato simpaticamente la cosa dicendo:

Io al Festival in coppia con Stefano? Ce lo siamo detto almeno un paio di volte come battuta. Per il momento, è solo una battuta. Però devo ammettere che per la platea che ci vede sempre uno contro l’altro sarebbe davvero un bellissimo colpo. Tutti parlerebbero di “pace televisiva” ma, secondo me, Stefano me lo proporrebbe in maniera leggera, tipo: “Vieniti a bere un gin tonic a Sanremo da me".

Gerry Scotti e Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025

L'idea di Gerry Scotti per Sanremo 2027

Problemi da parte di Mediaset non ce ne sarebbero, d'altra parte la rete aveva già concesso questa gita televisiva ad uno dei suoi conduttori di punta, senza battere ciglio. Sanremo è Sanremo e c'è poco da obiettare. Scotti, però, ha una soluzione in tasca che, in fin dei conti, non potrebbe che rivelarsi un'ottima soluzione per De Martino e magari non è detto non possa prenderla in considerazione: "Mi vedrei seduto in prima fila ad assistere allo spettacolo e poi salirei sul palco a fare due chiacchiere e un saluto. Penso che in questi termini non farebbe male a nessuno".

La sfida dell'access cambia in estate

Intanto, la sfida nell'access prime time continua. Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si contendono il primato della fascia più vista della tv e a colpi di share, sovrapposizioni e numero di teste posizionate davanti al televisore, ogni sera mandano avanti una sfida che continua ad appassionare il pubblico. In vista dell'estate, il game show di Rai1 si ferma lasciando spazio all'Eredità in una versione estiva, mentre su Canale 5 non si perdono colpi e La Ruota della Fortuna va avanti senza sosta.