Stefano De Martino punzecchia Gerry Scotti ad Affari tuoi: “La ruota gira non si può sentire”

Ad Affari tuoi, Stefano De Martino non si trattiene e lancia una frecciatina al dirimpettaio Gerry Scotti. Una concorrente pronuncia lo slogan de La ruota della fortuna e arriva la reazione del conduttore.

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Continua la sana rivalità tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. I due conduttori, che si sfidano ogni giorno in access prime time, hanno spesso dichiarato pubblicamente la stima che provano l'uno nei confronti dell'altro. Proprio per questo, possono lasciarsi andare a delle battute senza temere che il collega possa prenderle troppo sul serio. Lo dimostra la puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 17 giugno.

Nell'appuntamento con il programma dei pacchi di Rai1 andato in onda ieri, la concorrente ha fatto una piccola gaffe. Dopo avere elencato gli eventi sfortunati vissuti negli ultimi anni, si è detta comunque ottimista per il futuro perché "la ruota gira". Il conduttore non si è trattenuto quando ha sentito pronunciare lo slogan che Gerry Scotti e Samira Lui dicono all'unisono in ogni puntata de La ruota della fortuna. Stefano De Martino ha esclamato: "La ruota gira non si può sentire. Ma che fai? Ma io non lo so". Ovviamente lo ha detto con il sorriso sulle labbra, scambiando un'occhiata divertita con Herbert Ballerina.

Stefano De Martino, intervenendo al Rumore Festival di Fanpage lo scorso ottobre, spese parole cariche di stima nei confronti di Gerry Scotti: "La sfida con lui mi ha acceso". Quindi spiegò che durante l'estate, camminando per le vie di Napoli, si era reso conto che da tante case proveniva la voce del conduttore. Preoccupato chiamò il "Dottore" Pasquale Romano: "La vedo dura, la ruota della fortuna è in tutte le case". Tuttavia, questa sfida che a volte viene vinta da Canale5 e altre da Rai1, lo ha stimolato: "L'avversario è importante, senza non si può giocare. Adesso c'è uno che ci fa correre, è bello". Gerry Scotti rispose assicurando che per lui è un piacere avere un dirimpettaio così.

Intanto, fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2027. Per il pubblico sarebbe bello vedere i due conduttori uno accanto all'altro. Il noto volto Mediaset ha confidato che ci sono state delle battute al riguardo, ma al momento non ci sarebbe nulla di concreto. A lui farebbe piacere anche solo assistere al Festival dalla prima fila e poi salire sul palco per fare una chiacchierata con il direttore artistico Stefano De Martino.