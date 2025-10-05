Gerry Scotti risponde a Stefano De Martino dopo le parole su La ruota della fortuna: “È un piacere”

Stefano De Martino ospite del Festival di Fanpage.it, Rumore, oggi, domenica 5 ottobre, ha parlato della sfida quotidiana che lo vede protagonista contro Gerry Scotti. Il suo game show Affari Tuoi e quello della concorrenza, La ruota della fortuna, in onda nell'access prime time di Rai 1 e Canale5, intrattengono milioni di i spettatori del piccolo schermo ogni giorno. Nonostante le frecciatine che si sono lanciati ultimamente in tv, tra i due conduttori c'è profonda stima: De Martino, intervistato da Andrea Parrella sul palco di Fanpage.it, ha ammesso di guardare La ruota della fortuna, e nelle ultime ore è arrivata la replica del collega.

La risposta di Gerry Scotti a Stefano De Martino

Gerry Scotti ha ascoltato il discorso che Stefano De Martino ha fatto riguardo la sfida Affari Tuoi vs La ruota della fortuna e ha commentato con simpatia le parole del collega. Il conduttore napoletano sul palco del Festival di Fanpage.it ha definito Scotti "un senatore della tv", rivelando poi di guardare il game show di Canale5 perché "le mie partite so già come vanno a finire". Gerry Scotti, allora, ha salutato il collega in un commento aggiunto al post di Superguidatv, che ha pubblicato il video di Stefano De Martino: "È un piacere avere un dirimpettaio come te".

Cosa ha detto Stefano De Martino sulla sfida contro Gerry Scotti

La sfida con il game show di Canale5 "mi ha acceso", ha dichiarato Stefano De Martino ospite del Festival di Fanpage.it, Rumore, oggi. "L'avversario è importante, senza non si può giocare" ha commentato il conduttore che ha ammesso di guardare le puntate de La ruota della fortuna, "perché le mie partite so già come vanno a finire". Ha esaltato il collega definendolo un "senatore della tv" e "il volto più familiare che ci sia" per il pubblico televisivo: "L'access prime time è affezione, abitudine, quando inizi a guardare la stessa cosa tutti i giorni, si crea una familiarità e tu decidi di cenare con quella persona, con quel volto, con quella voce".