Gerry Scotti: “Io e Stefano De Martino stiamo facendo qualcosa che non succedeva da trent’anni”

Gerry Scotti celebra Stefano De Martino al Festival dello Spettacolo e annuncia che sono loro che hanno riportato la prima serata al centro della tv: “Undici milioni di spettatori in due, facciamo una cosa che non succedeva da trent’anni”.

Gerry Scotti rende onore all'avversario Stefano De Martino. Dopo innumerevoli giochi di parole, frecciatine a distanza sull'asse dei due show che hanno trasformato la prima serata, parliamo ovviamente di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ammette che questo tipo di concorrenza non sta facendo altro che esaltare entrambi e soprattutto sta facendo molto bene alla televisione.

Le parole di Gerry Scotti al Festival dello Spettacolo

Gerry Scotti al Festival dello Spettacolo, l'evento organizzato da Aldo Vitali, direttore del Tv Sorrisi e Canzoni, ha voluto riconoscere la forza di Stefano De Martino, portando un esempio che un po' ricorda quello che proprio il conduttore di Affari Tuoi aveva fatto al Festival di Fanpage, ovvero il fatto di rendersi conto con i propri occhi della forza del proprio dirimpettaio passeggiando in strada. Queste le parole di Scotti, catturate in un post su X dal giornalista Massimo Falcioni presente all'evento:

A settembre, portando fuori il cane, vedevo ai pianterreni e al primo piano cosa guardavano. Passavo col taccuino: "De Martino, uno!". Giravo l'angolo: "Scotti, uno pari". Mi rendevo conto che la partita era bella.

Il cambio della prima serata

Gerry Scotti ha quindi sottolineato come questa sfida abbia di fatto cambiato il paradigma dell'access prime time, mutando di fatto nella nuova prima serata: "Voglio rendere onore al mio avversario giovanissimo, Stefano De Martino, perché mettendo insieme le componenti sociali, regionali dei nostri due programmi, facciamo una cosa che non succedeva da trent'anni". Poi, Gerry Scotti si è soffermato sui numeri di questo mutamento, spiegando come con la somma delle platee si arriva a più di 11 milioni di italiani che guardano la televisione a quell'ora. Di fatto, è la nuova prima serata di questa generazione di italiani.