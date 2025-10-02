Affari Tuoi e La ruota della fortuna, continua il botta e risposta tra De Martino e Scotti: “Non regaliamo soldi”

I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!

Continua il botta e risposta a suon di battute e ironia tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, in onda entrambi nell’access prime time di Canale5 e Rai1, con i game show La ruota della fortuna e Affari Tuoi. Ieri sera Scotti ha ribadito che nel suo gioco “non si regalano soldi” e contemporaneamente De Martino faceva ironia: “Troppi laureati qui”.

La sfida tra Affari Tuoi e La ruota della Fortuna non fa più riferimento solo ai dati di ascolto Auditel, ma anche ai botta e risposta tra conduttori, Stefano De Martino e Gerry Scotti, che a suon di battute e precisazioni, si lanciano ormai ogni giorno stoccate. Aveva iniziato Pier Silvio Berlusconi quando irruppe nello studio del game show di Canale5 per complimentarsi con Scotti degli ottimi risultati raggiunti con lo storico gioco. Nel discorso, inserì anche una frecciata al game show competitor che offre soldi "solo grazie alla fortuna". Dopo le due risposte di De Martino che ha fatto ironia sostenendo che nel suo programma non sono ammesse persone laureate, è arrivata una nuova stoccata da Gerry Scotti.

Cosa ha detto ieri sera Gerry Scotti

Gerry Scotti ha aperto la puntata de La ruota della fortuna ieri con una chiara e pacata stoccata ad Affari Tuoi. "Noi non regaliamo soldi per niente, eh direi. Qui noi li regaliamo per qualcosa e questo qualcosa è la bravura. E anche l’abilità di quei signori lì che hanno scelto di essere i nostri concorrenti di questa sera", ha dichiarato accompagnandosi con la musica in sottofondo. Un modo per difendere ancora una volta il valore del suo show basato, secondo il suo parere, su merito e abilità, a differenza del gioco competitor.

Contemporaneamente su Rai1 andava in onda lo sfottò di Stefano De Martino ai suoi pacchisti, sgridati (ironicamente) perché laureati: "Troppi laureati, la partita è annullata", ha scherzato.

La sfida agli ascolti tv tra i due game show

Dopo giorni di sconfitte nette, intanto, Affari Tuoi si sta avvicinando sempre di più ai dati di ascolto de La ruota della fortuna. Nella fascia dell'access prime time ieri, mercoledì 1 ottobre, Canale5 ha vinto in termini di Auditel raggiungendo 4.658.000 spettatori con il 22.5% di share, nonostante le partite di Champions e lo sforo di CinqueMinuti. Ma il gioco dei pacchi su Rai1 si è avvicinato a questi dati registrando 4.501.000 spettatori con il 21.8% di share.