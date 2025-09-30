La Ruota della Fortuna non si ferma più, record di ascolti stagionale per Gerry Scotti

I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!

La Ruota della Fortuna è senza ombra di dubbio il fenomeno i questa stagione televisiva. Il gioco televisivo dell'access prime time di Canale 5 conferma lo stato di grazia del programma e la luna di miele di Gerry Scotti e Samira Lui con il pubblico generalista. Il dato del 29 settembre fa segnare l'ennesimo risultato record di questa stagione, con La Ruota della Fortuna che raccoglie 5.488.000 spettatori pari al 26.8%.

Per il game show di Canale 5 è senza ombra di dubbio il risultato migliore dell'anno, che arriva in una delle serate più attese di questo inizio di stagione, vista la prima puntata del Grande Fratello di Simona Ventura in prima serata che ha certamente contribuito a influenzare il dato de La Ruota della Fortuna per l'effetto di attesa creato sulla ripartenza del reality, a 25 anni di distanza dalla prima edizione (qui gli ascolti della prima serata).

Il confronto con Affari Tuoi, un milione in più per Scotti

Numeri che consentono a Gerry Scotti di allargare il divario che lo separa dalla diretta concorrenza di Affari Tuoi, con Stefano De Martino che totalizza 4.473.000 spettatori con il 21.8% di share. I numeri dei due programmi a confronto sembrano dirci che la crescita de La Ruota della Fortuna non erode il seguito di Affari Tuoi, che infatti conferma in un certo senso i numeri della sera precedente e una sua stabilità, bensì che il programma di Gerry Scotti stia attingendo da bacini differenti di pubblico. Nella sfida diretta tra i due programmi dell'access i può notare che Affari Tuoi parte leggermente in anticipo rispetto alla Ruota della Fortuna, De Martino attacca alle 20:47 e chiude alle 21:38, mentre Scotti apre la puntata alle 20:51 e chiude la puntata alle 21:46. Una sfida che, verosimilmente, proseguirà per l'intera stagione, ammesso che Mediaset decida di chiarire cosa intenda fare con la ripartenza di Striscia La Notizia, annunciata inizialmente per novembre e confermata pochi giorni fa, con uno spot evasivo in cui però non si chiarisce una data di partenza.

L'effetto di Cinque Minuti su Affari Tuoi

Sul risultato di Affari Tuoi va tenuto conto anche dell'effetto della ripartenza di Cinque Minuti di Bruno Vespa che porta Rai1 sotto la soglia dei 4 milioni ereditati dal Tg1 costringendo il programma di De Martino a una complessa risalita. Al contrario, la strategia di Canale 5 sembra funzionare molto meglio, con il Tg5 che chiude alcuni minuti più tardi rispetto al Tg1 e consegna a Scotti un tesoretto sopra i 4 milioni. Aspetti che, nell'ambito di una lotta così serrata, non potranno che essere presi in considerazione.