Ascolti TV 29 settembre, chi ha vinto tra Blanca e il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura

Gli ascolti TV di lunedì 29 settembre. Con un palinsesto che comincia a entrare nel vivo, la sfida più attesa a parte quella dell'access prime time tra Affari tuoi e La ruota della fortuna, è sicuramente quella della prima serata: Canale5 ha proposto il reality Grande Fratello 2025 mentre Rai1 ha trasmesso la fiction Blanca con il primo episodio della terza stagione. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di lunedì 29 settembre.

La sfida degli ascolti TV tra Blanca e Grande Fratello 2025

In prima serata, Rai1 ha proposto Blanca – Stagione 3 Episodio 1 – Cane 3. La fiction è stata seguita da 3.806.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 appuntamento con Grande Fratello 2025, la nuova edizione del reality condotto da Simona Ventura. Il programma registra 2.813.000 spettatori con il 20.4% di share. Ottimo risultato per quanto concerne la fiction di Rai1, mentre invece la nuova edizione del reality di Simona Ventura, tornato alla sua forma primigenia con personaggi comuni, fa il suo esordio partendo dalla resistenza dei 20 punti percentuali.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Lunedì 29 settembre, in access prime time, è tornata la sfida che sta sorprendendo gli addetti ai lavori. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.473.000 spettatori con il 21.8% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 5.488.000 spettatori pari al 26.8% di share. È record stagionale per la Ruota della Fortuna.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Boss in incognito, il docu-reality condotto da Elettra Lamborghini. Il programma ha interessato 843.000 spettatori pari al 5.4% di share. Rai3 ha proposto Lo stato delle cose, il programma di Massimo Giletti che ha registrato 865.000 spettatori con il 5.8% di share. Italia1 ha trasmesso il film I mercenari 2, che ha interessato 802.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Quarta repubblica condotto da Nicola Porro che ha registrato 732.000 spettatori con il 5.6% di share. Tv8 ha proposto il film Django Unchained di Quentin Tarantino che è stato seguito da 330.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove in onda Little Big Italy – Stagione 8 Episodio 7 – Palma di Maiorca, il talent show con Francesco Panella che è stato seguito da 478.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7, La Torre di Babele. Il programma di Corrado Augias ha interessato 691.000 spettatori con il 3.8% di share.