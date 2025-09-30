De Martino replica a Scotti e Berlusconi con ironia: “Ad Affari Tuoi solo fortuna. Laureati, non vi candidate”

I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!

Stefano De Martino nella puntata di Affari Tuoi di stasera ha lanciato una frecciata a Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti che spesso hanno sottolineato come i concorrenti nel game show di Rai1 vincano senza merito. L’ironia del conduttore: “Qui solo fortuna, abilità qua non ne richiediamo”.

La guerra degli ascolti del preserale tra Rai 1 e Canale5 continua e durante la puntata di Affari Tuoi di martedì 30 settembre 2025, è volata una nuova frecciata contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. In risposta all'accusa che Pier Silvio Berlusconi rivolse al game show della concorrenza, Stefano De Martino ha fatto ironia sostenendo che nel suo programma non servono persone laureate o con abilità particolari: "Qui è solo fortuna".

La frecciata di Stefano De Martino a Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti

Dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi e di Gerry Scotti sui soldi meritati dai concorrenti di La ruota della fortuna, che vincono i premi risolvendo cruciverba, Stefano De Martino ha lanciato una frecciata alla concorrenza facendo ironia. Al telefono con il dottore Pasquale Romano, durante la partita di Stefania del Trentino Alto Adige andata in onda stasera, martedì 30 settembre, ha scherzato alzando la voce: "Ancora non ha capito che qui è solo fortuna. Noi abilità qua non ne richiediamo. Laureati? Via. Avete fatto un master? A casa. Parlate l'italiano fluentemente? No. Sapete fare le moltiplicazioni? Via. Le divisioni? Non vi candidate".

Cosa disse Pier Silvio Berlusconi su Affari Tuoi

Le parole di Stefano De Martino sembrerebbero essere una diretta risposta a Pier Silvio Berlusconi che, ospite a sorpresa nello studio di La ruota della fortuna a inizio settembre, accusò il game show di Rai 1 di far vincere i suoi concorrenti senza merito. "Si vincono tanti soldi, solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare" disse, definendo Affari Tuoi un "gioco che non è un gioco". A differenza di quest'ultimo, la Ruota della Fortuna è un game show "anche istruttivo, che riporta nelle case degli italiani l'amore per la lingua italiana". Concetto che è stato ripetuto più volte anche da Gerry Scotti, in puntata, su Canale5.