Stefania sbaglia tutto ad Affari Tuoi ma fiuta l’aiuto del dottore: sul finale si salva dal disastro

La puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 30 settembre, ha visto Stefania Fravezzi protagonista. La pacchista del Trentino Alto Adige, 34 anni da Bolzano, è mamma di Zoe, di 4 anni, e fa la ricamatrice. "Per riuscire a mantenermi faccio qualche lavoretto a casa, e aiuto il mio fidanzato fotografo e videomaker" ha raccontato prima di presentare in studio il fidanzato Cristiano, conosciuto in un locale. Dopo una partenza col botto, le carte in tavola si sono stravolte: Stefania si è salvata sul finale, grazie all'aiuto del Dottore, ed è tornata a casa con 30mila euro.

La partita di Stefania ad Affari Tuoi

I primi sei tiri di Stefania hanno eliminato dal tabellone 20mila euro, 5 euro, 0 euro, 100 euro, 20 euro e 200 euro. Una partenza col botto che ha spiazzato il dottore: Pasquale Romano ha così offerto alla pacchista 38mila euro. "Conosco il valore dei soldi, sono tanti. Però, per adesso la partita è stata fortunata quindi rifiuto", le parole di Stefania prima di tritare l'assegno.

Con il tiro a disposizione ha aperto il pacco da 15mila euro, poi ancora Gennarino e 1 euro. Il dottore allora ha offerto un assegno da 43 mila euro e Stefania ha risposto: "Sono tantissimi, io faccio tanti sacrifici per mantenere me e mia figlia. Questa cifra è invitante, però dipende dal tabellone che è sostanzioso. Quindi rifiuto". Eliminati 75mila euro e 500 euro e 10mila euro, il dottore ha offerto 48mila euro. "Ho progetti per me e mia figlia. Ho 3 sogni nel cassetto, uno è investire nella mia attività artigianale, poi aumentare il fondo per mia figlia e poi se esce, vorrei fare un regalo ai miei genitori" ha commentato la pacchista, che ha preferito rischiare e proseguire la partita.

Con il tiro a disposizione, ha aperto il pacco da 100mila euro e il dottore è tornato sui 38mila euro. Stefania, sicura del suo percorso, ha tritato il nuovo assegno: subito dopo ha eliminato dal tabellone 50 euro e il dottore le ha proposto il cambio. La pacchista ha accettato la proposta e ha lasciato il 12 per il pacco numero 5. Il suo conteneva 300mila euro. Il dottore, allora, è tornato indietro: le ha offerto 22mila euro.

Il finale di Stefania che torna a casa con 30mila euro

Dopo aver tritato l'assegno da 22mila euro, Stefania ha eliminato dal tabellone 10 euro. Il dottore, allora, le ha offerto il cambio. "Il 5 mi piace, me l'ha detto mia figlia di tenerlo. Poi ho fatto un sogno strano negli ultimi giorni, sognai che vincevo 105mila euro" – ha commentato la pacchista – "Rifiuto il cambio". Poi ha aperto il pacco da 200mila euro.

Davanti all'assegno da 13mila euro, Stefania ha ragionato a lungo prima di tritarlo. Ma con il tiro a disposizione ha eliminato dal tabellone la cifra più alta in gioco, 50mila euro. Il dottore le ha offerto il cambio, inaspettatamente accettato. Bene ha fatto Stefania: in questo modo è tornata a casa con 30mila euro.