Chi è Stefania Fravezzi, la pacchista del Trentino Alto Adige ad Affari Tuoi

Stefania Fravezzi è la pacchista del Trentino Alto Adige ad Affari Tuoi che gioca nella puntata del 30 settembre, in access prime time di Rai1. 34 anni, di Bolzano, è una cara amica di Chiara Cainelli e Natalia Paragoni, ex di Grande Fratello e Uomini e Donne: sul profilo Instagram le foto insieme a loro.

Stefania Fravezzi è la pacchista di Affari Tuoi che rappresenta la Regione Trentino Alto Adige. 34 anni, da Bolzano, lavora come ricamatrice. Entrata a far parte del programma lo scorso 12 settembre, prendendo il posto di Marion Prossliner (tornata a casa con 20mila euro), gioca la sua partita contro il dottore nella puntata del game show del 30 settembre 2025.

Chi è Stefania Fravezzi del Trentino Alto Adige ad Affari Tuoi

Stefania Fravezzi è nata il 29 settembre 2025, ha quindi 34 anni, e viene da Bolzano: rappresenta, infatti, il Trentino Alto Adige ad Affari Tuoi. Nello studio del game show di Stefano De Martino si è presentata come ricamatrice: è a capo di due brand che si occupano di realizzare berretti personalizzati fatti a mano e bomboniere. Sul suo profilo Instagram – il cui nome è stefaniafravezzi – che conta oltre 8mila followers, è molto attiva: condivide scatti e video dei suoi viaggi in giro per il mondo con il fidanzato Cristiano e la figlia Zoe. Tra i post presenti, alcuni la ritraggono accanto a giovani volti noti del piccolo schermo, ovvero Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, e Natalia Paragoni, ex volto di Uomini e Donne, che sarebbero sue care amiche.

Il percorso ad Affari Tuoi: gioca accompagnata dal fidanzato Cristiano

Stefania Fravezzi solo pochi giorni fa ha aggiunto alcune foto di sé ad Affari Tuoi in un post su Instagram. "Il cerchio si stringe, non vedo l'ora tocchi a me" ha scritto nella didascalia, e il suo momento è arrivato. Gioca nella puntata di martedì 30 settembre, accompagnata dal fidanzato Cristiano, con il quale si è allenata per ballare al meglio la coreografia diventata ormai un appuntamento fisso del programma, ogni volta che viene aperto il pacco contenente 0 euro, sulle note di Oh Ma di Noemi e Rocco Hunt. In una story ha aggiunto le prove fatte con il compagno: "I mille tentativi di balletto".