“Che ci fa il pacco 16 ancora lì?”: Marion lo elimina ad Affari Tuoi, ma dentro c’erano 200mila euro

Partita sfortunata per Marion Prossliner ad Affari Tuoi nella puntata di giovedì 11 settembre. La concorrente del Trentino Alto Adige è arrivata quasi alla fine con tre pacchi ancora in gioco, tra cui il numero 16. “Lo elimino, non so perché l’ho portato fino a qui”, ha detto prima di aprirlo. La scelta si è rivelata fatale: dentro c’erano i 200mila euro, l’ultimo premio alto rimasto in gara.

La partita di Marion Prossliner, pacchista del Trentino Alto Adige, nella puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 11 settembre, non è stata particolarmente fortunata. A sostenerla in studio c’era la figlia Cindy che, come la madre, lavora come modella. Le due hanno scelto di tenere il pacco pescato dal mucchio e procedere con le eliminazioni una alla volta.

Marion e il pacco numero 8, il “segno dall’alto” del padre scomparso

Uno dei primi pacchi eliminati è stato il numero 8. Una scelta che Marion ha motivato in maniera insolita: quel numero le ricordava il padre scomparso, nato proprio l’8 del mese. Ma la decisione si è rivelata sbagliata, perché quel pacco conteneva l’assegno da 75mila euro.

L’errore con il pacco numero 16

Il secondo colpo di sfortuna è arrivato poco dopo. A pochi minuti dalla fine della partita, con soli tre pacchi rimasti in gioco, il premio più alto ancora disponibile era quello da 200mila euro. Tra i pacchi rimasti c’era il numero 16, che però per Marion non aveva alcun significato. “Non so che cosa ci faccia ancora qui”, ha commentato la concorrente, chiedendosi perché lo avesse portato tanto avanti. Decide quindi di aprirlo ma sbaglia ancora: dentro c’erano proprio i 200mila euro. A quel punto, in gioco restavano soltanto i 20 euro e il pacco nero.

Il pacco nero arriva in finale: dentro c'erano solo 500 euro

Con due sole opzioni davanti, l’intervento del dottore Pasquale Romano è diventato decisivo. Dopo averci riflettuto, le due hanno ricevuto un’offerta: 20mila euro. Marion e Cindy, consapevoli dei rischi, hanno deciso di accettarla. La suspense è durata fino all’apertura finale: il pacco nero, che era proprio quello in loro possesso, conteneva appena 500 euro. Una chiusura che ha permesso a madre e figlia di uscire dallo studio soddisfatte, nonostante gli errori iniziali e i premi più alti eliminati troppo presto.