Chi è Marion Prossliner, la pacchista del Trentino Alto Adige di Affari Tuoi

Marion Prossliner, 50 anni, è la pacchista della Regione Trentino Alto Adige di Affari Tuoi. Di Bolzano, è una modella che posa e sfila per importanti marchi.

Marion Prossliner è la pacchista che rappresenta la Regione Trentino Alto Adige nel game show di Stefano De Martino, Affari Tuoi, in onda tutti i giorni in access prime time di Rai1. Da Bolzano, è una modella: ha iniziato la sua avventura nel ‘gioco dei pacchi' lo scorso giugno 2025 e con la sua eleganza ha catturato sin da subito l'attenzione. Nelle sue prime puntate aveva come "vicino" Antonio Mansueto, ex pacchista della Puglia soprannominato "Il Presidente".

Chi è Marion Prossliner del Trentino Alto Adige

Marion Prossliner è originaria di Bolzano, dove vive, ha 50 anni ed è una modella. Ha vinto il titolo di Miss Sudtirol nel 1995 e oggi posa e sfila per importanti marchi. Ha una figlia di nome Cindy che ha 21 anni, e anche lei è una modella.

Su Instagram, il cui profilo è marion.prossliner, è molto attiva: condivide numerosi scatti di sé in posa, mentre è al lavoro o nella vita di tutti i giorni. È seguita da oltre 3mila followers.

Il percorso ad Affari Tuoi: Marion è l'ex vicina dell'ex pacchista il Presidente

Marion Prossliner è in gara ad Affari Tuoi, come rappresentante del Trentino Alto Adige, dallo scorso giugno. Ha affiancato per numerose puntate Antonio Mansueto, ex pacchista soprannominato il "Presidente" da Stefano De Martino che ancora oggi la ricorda con affetto. Durante una puntata, il conduttore del game show raccontò un retroscena su ciò che accadeva prima della diretta: "Qui tra il Presidente e Marion, non avete idea la quantità di lacca. Prima di iniziare qui c'è una nube, come quella di Fantozzi. Una volta non capivo, mi avvicinai e capii che era la lacca. Il segreto di una coppia così unita? La lacca". Tra Marion Prossliner e Antonio Mansueto è rimasto un profondo affetto: l'ex pacchista della Puglia oggi ricorda la sua ex "compagna di pacco" come "la first lady del mio cuore".