video suggerito

Chi è Antonio Mansueto di Affari Tuoi, il pacchista della Puglia soprannominato “Il Presidente” Antonio Mansueto è il pacchista della Regione Puglia di Affari Tuoi soprannominato “Il Presidente”. Originario di Noci, in provincia di Bari, è uno studente in Scienze e tecnologie agrarie. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonio Mansueto è il pacchista della Regione Puglia di Affari Tuoi. È entrato a far parte del programma il 2 giugno 2025 e sin da subito si è reso protagonista tra i pacchisti, oggi è uno dei volti di punta del game show. Sono diventate ormai note e molto attese le gag con il conduttore Stefano De Martino che lo ha soprannominato "Il Presidente". Originario di Noci, è uno studente in Scienze e tecnologie agrarie.

Chi è Antonio Mansueto, il presidente della Regione Puglia

Antonio Mansueto viene da Noci, in provincia di Bari ed è uno studente in Scienze e tecnologie agrarie. Il pacchista di Affari Tuoi, in occasione della sua partecipazione al game show, ha creato un profilo su Instagram – antonio.mansueto.355 – attualmente seguito da circa 466 follower. Proprio attraverso le sue story ha fatto sapere che il suo turno capita nella puntata di venerdì 27 giugno 2025.

Si è spesso reso protagonista di esilaranti gag con il conduttore Stefano De Martino e ha ricevuto anche una avance dalla nonna di Giovanni, pacchista della Calabria, protagonista della puntata del 19 giugno.

Le gag con Stefano De Martino e il ballo con Nonna Nella

Stefano De Martino durante le partite ad Affari Tuoi ha spesso regalato momenti di grandi risate al pubblico con la complicità di Antonio Mansueto, ormai conosciuto come "il presidente". Diversi sono stati i siparietti che hanno messo in scena insieme: dai travestimenti, agli sfottò sugli outfit scelti fino ai tradizionali balli al centro dello studio, le loro gag sono diventate appuntamento fisso in ogni puntata.

Stefano De Martino e Antonio Mansueto ad Affari Tuoi

Il pacchista della Regione Puglia ha anche fatto breccia nel cuore della nonna di Giovanni, pacchista calabrese che ha giocato la sua partita il 19 giugno. La signora rivelò di essersi innamorata di lui: "Stefano, sono venuta ad Affari Tuoi per giocare, ma alla fine mi ritrovo innamorata" disse prima di ballare con lui un lento al centro dello studio.