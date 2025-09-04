Pier Silvio Berlusconi a La Ruota della Fortuna: “Scotti ha fatto un miracolo. Ad Affari Tuoi vincono senza merito”

Pier Silvio Berlusconi ha fatto irruzione nello studio di La Ruota della Fortuna durante le registrazioni. Ha sorpreso Gerry Scotti per complimentarsi con lui e con tutto il cast del game show per gli incredibili risultati ottenuti. Su Affari Tuoi, ha commentato: “Non è un gioco, si vincono tanti soldi per fortuna, senza nessun merito”.

Pier Silvio Berlusconi ha fatto una sorpresa a Gerry Scotti durante le registrazioni di La Ruota Della Fortuna. Il video è stato pubblicato pochi minuti fa dal profilo social di Mediaset Infinity e vede l'amministratore delegato sorprendere il conduttore mentre dirige il gioco "Round Musicale" con i suoi concorrenti. Pier Silvio Berlusconi al centro dello studio ha fatto i complimenti a Scotti per la sfida accettata di riprendere in mano un gioco storico, rilanciato in tv un anno fa in occasione dei 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, che sta ottenendo risultati da record.

Il discorso di Pier Silvio Berlusconi

Prima che Pier Silvio Berlusconi prendesse parola, Gerry Scotti, sorpreso dalla sua presenza inaspettata in studio, lo ha ringraziato: "La prima persona che ci ha creduto e che l'ha voluto. Ti devo dire grazie per avermi stimolato". L'amministratore delegato Mediaset ha poi spiegato il motivo della sua irruzione: "Grazie, sono venuto a salutarvi, a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto. Ve lo dico senza farmi problemi, avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo. Tutte le persone qua coinvolte, da Gerry, a tutti, meritano il mio e il nostro grande applauso". Ha così continuato, rivolgendosi al conduttore che ha ascoltato le sue parole visibilmente emozionato: "Abbiamo scritto un pezzettino di storia della nuova televisione e fatto una cosa che non era mai stata fatta. Devo ringraziare Gerry che si è convinto e ha avuto il coraggio, la professionalità, la forza per affrontare questa sfida, era ed è una grandissima sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l'impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Ha accettato, ci ha creduto, ci ha seguito e oggi portiamo a casa risultati che, anche se la sfida è lunga, va al di sopra delle nostre aspettative. Voglio ringraziare anche Samira".

"Affari Tuoi non è un gioco. Noi riportiamo l'amore per la lingua italiana"

Pier Silvio Berlusconi nel lungo discorso fatto a sorpresa nello studio de La Ruota della Fortuna, ha tirato in ballo anche la sfida contro Rai 1 che, nella stessa fascia oraria del game show di Scotti, va in onda con Affari Tuoi. "Noi siamo orgogliosi di questo prodotto, dobbiamo esserlo , ma non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa ottimi ascolti, ma anche perché di là, i nostri concorrenti, vanno in onda con un gioco che non è un gioco. In cui si vincono tanti soldi, solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare". Così ha concluso: "Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l'amore per la lingua italiana e un gioco che oltre ad essere divertente, è anche istruttivo. Grazie per il lavoro meraviglioso".