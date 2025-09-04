Ascolti tv 3 settembre, Affari Tuoi contro Ruota della Fortuna: chi ha vinto la sfida tra De Martino e Scotti

La sfida in termini di ascolti tv tra Stefano De Martino con Affari Tuoi, su Rai1, e Gerry Scotti con La ruota della fortuna su Canale5: tutti i dati auditel della serata di ieri. Stando ai numeri, il game show di Canale5 ha superato Rai1.

Ieri sera, nella fascia access prime time di Rai 1 e Canale5, è andata in scena la nuova "sfida" in termini di ascolti tra Affari Tuoi con Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti. Dopo i dati della prima serata, finiti al centro del dibattito televisivo, c'è curiosità sui risultati in termini di share della serata di ieri, mercoledì 3 settembre 2025. Ecco chi ha vinto la nuova sfida in termini di ascolti e tutti i dati auditel della serata.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Ecco i risultati della sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Il game show di Stefano De Martino, che ha visto ieri protagonista Michael dalla Toscana, è stato visto da 3.993.000 spettatori pari ad uno share del 22,4%. Seppur di poco, perde contro il gioco di Gerry Scotti in onda su Canale 5 che ha incollato al video 4.109.000 spettatori pari a uno share del 23%. A differenza di ieri, i due programmi sono terminati allo stesso orario: il dato dei due programmi è quindi in sovrapposizione.

One true loves e Una seconda occasione, chi ha vinto la sfida della prima serata

One true loves, film andato in onda ieri sera, mercoledì 3 settembre, in prima serata su Rai 1, ha registrato 1.918.000 spettatori pari al 13.4% di share. Una seconda occasione trasmesso su Canale5 ha totalizzato invece 1.462.000 spettatori con uno share del 10.8%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

La replica di Rocco Schiavone 5 in onda ieri sera su Rai 2 ha registrato 875.000 spettatori pari al 6% di share. Ricomincio da Tre andato in onda su Rai 3 ha raggiunto 837.000 spettatori (5.5%). Chicago Med su Italia1 ha totalizzato 1.061.000 spettatori con il 7.4% di share, Zona Bianca su Rete 4 ha raggiunto 703.000 spettatori (6.2% di share). Hunter Killer – Caccia negli abissi sul NOVE ha conquistato 365.000 spettatori con il 2.7% di share. In viaggio con Barbero – Francesco, un Santo scomodo su La 7 ha raggiunto 595.000 spettatori e il 3.8% di share. Su Tv8 Jumanji ha ottenuto 422.000 spettatori (2.9%)