Affari Tuoi, la puntata del 3 settembre: Michael dalla Toscana accetta 28mila euro, ma nel pacco c’erano 75mila

Nella puntata di Affari Tuoi del 3 settembre, Michael di Pistoia ha accettato l’offerta finale di 28mila euro insieme alla compagna Jenny. Il gastronomo toscano ha scoperto che nel suo pacco c’erano 75mila euro. Tra le novità della stagione il pacco nero con valore segreto e le gnacchere come oggetto misterioso.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 3 settembre, è stato Michael dalla Toscana, precisamente da Pistoia. Il concorrente, gastronomo per un supermercato da tredici puntate in attesa del suo turno, ha giocato accompagnato dalla compagna Jenny, portando a casa 28mila euro, cifra offerta dal Dottore nell'ultimo momento decisivo della partita. Il suo pacco, il numero 14, conteneva purtroppo 75mila euro. Tra le novità di questa stagione, l'introduzione del pacco nero con valore conosciuto solo dal notaio e l'oggetto misterioso portato da Thanat: le gnacchere, tipico strumento toscano simile alle nacchere.

La partita di Michael ad Affari Tuoi

La serata è iniziata subito in salita per il gastronomo pistoiese. Il primo pacco aperto, il numero 2 di Jasmine dalla Sicilia, ha eliminato dal tabellone 30mila euro. Le cose sono peggiorate con il secondo tiro che ha fatto volare via ben 100mila euro, rendendo la partita particolarmente impegnativa fin dai primi momenti. Con questa situazione sfavorevole, è arrivata la prima offerta del Dottore: 28mila euro, prontamente rifiutata dalla coppia. Anche la seconda offerta, un cambio, è stata respinta, con Michael e Jenny che hanno preferito proseguire con il loro pacco numero 14.

La partita ha visto ancora l'eliminazione di cifre importanti, con 20mila euro che sono volati via, ma un momento di grande interesse è arrivato con l'apertura del pacco nero, una delle novità di questa stagione. Il pacco, il cui valore è conosciuto solo dal notaio, conteneva 30mila euro, aggiungendo un elemento di mistero al gioco. Il Dottore ha quindi fatto la sua terza offerta, spiegando di amare questa partita perché "spaccata a metà: 4 rossi grandi e 4 blu". L'offerta è salita a 35mila euro, ma anche questa è stata rifiutata.

Il finale di Michael ad Affari Tuoi: accetta 28mila euro ma perde l'occasione

La partita è arrivata al gran finale con una situazione molto interessante: tre pacchi rossi contenenti 50mila, 75mila e 300mila euro, e due pacchi blu con Gennarino e 200 euro. A questo punto, il Dottore ha proposto un tiro a fronte di una richiesta per terminare la partita. La coppia ha chiesto 200mila euro, ma il Dottore ha offerto nuovamente 35mila euro. Dopo il rifiuto dell'offerta, è stato eliminato Gennarino, lasciando in gioco tre pacchi rossi e i 200 euro. Un nuovo cambio proposto dal Dottore è stato rifiutato, ma purtroppo il tiro successivo ha eliminato i cruciali 300mila euro dal pacco del Veneto.

Con l'ultima offerta di 21mila euro tra 50mila, 75mila e 200 euro, Michael e Jenny hanno nuovamente rifiutato, decidendo di andare fino in fondo. La sfortuna ha colpito ancora quando sono stati eliminati i 50mila euro, portando la partita al classico "o tutto o niente": da un lato 200 euro, dall'altro 75mila euro.

L'ultima offerta del Dottore è stata di 28mila euro. La giovane coppia ha accettato, spiegando: "Siamo una coppia giovane, abbiamo tanto da fare e questi soldi daranno un senso a tante cose". Purtroppo, la scelta si è rivelata sfortunata quando è stato scoperto che nel loro pacco c'erano proprio i 75mila euro. Nonostante la delusione per aver perso l'opportunità di vincere una cifra più consistente, Michael e Jenny sono comunque tornati a casa con 28mila euro, una somma che, come hanno sottolineato, potrà aiutarli nei loro progetti futuri.