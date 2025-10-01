De Martino lancia un’altra stilettata a Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi: “La partita annullata”

I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!

Un'altra stilettata di Stefano De Martino alla concorrenza. Il conduttore di Affari Tuoi ha lanciato ancora una volta una frecciatina a Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi, attraverso un'allusione indiretta al conduttore e all'amministratore delegato delle reti Mediaset, senza mai nominarli.

La gag di De Martino ad Affari Tuoi

De Martino ha scherzato ancora una volta sul livello di preparazione dei concorrenti di Affari Tuoi e dei familiari, proprio come era successo la sera prima. Nello specifico si parlava del concorrente Giuseppe, il "veggente", in particolare del curriculum dei tre figli, una delle quali lo accompagnava in puntata, mentre gli altri due vivono all'estero. Nel raccontare i percorsi dei ragazzi, De Martino ha reagito con stupore davanti ai titoli dei tre, fingendo di scandalizzarsi per l'eccessivo livello di preparazione, arrivando ad alzare il telefono e dire al dottore: "La partita è annullata, ci sono troppi laureati, mi prendo la responsabilità".

Lo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Il riferimento di De Martino è chiaro, allude alle parole pronunciate nelle scorse settimane a più riprese sia da Pier Silvio Berlusconi che da Gerry Scotti, che hanno sottolineato come per partecipare ad Affari Tuoi sia necessaria solo la fortuna, sottintendendo invece che il gioco in onda su Canale 5 sia meritocratico e premi la preparazione dei concorrenti. Ecco che De Martino da due sere sottolinea questo aspetto, rimarcando proprio lo stesso principio e portandolo all'estremo.

D'altronde la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna è, senza alcun dubbio, il tema televisivo di questo inizio di stagione, promettendo di restare tale per tutto l'anno. Dopo un'annata da leader assoluto di fascia, Affari Tuoi sta patendo la concorrenza de La Ruota della Fortuna, che da inizio settembre ha quasi sempre vinto la sfida con la concorrenza. Solo due giorni fa Scotti registrava il record stagionale, staccando la concorrenza di circa un milione di telespettatori medio, sebbene nella serata del 30 ottobre la distanza tra i due programmi si sia sensibilmente ridotta.