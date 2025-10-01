Affari Tuoi, partita drammatica per il “veggente” Giuseppe: accetta l’offerta e si pente amaramente

Una partita ricca di emozioni quella del “veggente” Giuseppe, che prevede la sua partita a metà e si ferma a un passo dal trionfo assoluto. Porta a casa una somma consistente, ma sarebbe potuta andare meglio. A inizio puntata un’altra frecciatina di De Martino a Scotti e la concorrenza.

È una partita singolare quella di Affari Tuoi del 1 ottobre, in onda mentre si sta consumando l'abbordaggio alle imbarcazioni della Sumud Flotilla e Rai1 decide di trasmettere ugualmente il programma con Stefano De Martino, generando un effetto leggermente disturbante, senza colpe per il conduttore visto che il programma è registrato e non in diretta.

De Martino, l'ironia su Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna

La partita in questione vede protagonista per il Lazio l'agricoltore Giuseppe, diventato celebre come il "veggente", visto che spesso ha previsto il contenuto dei pacchi di altri concorrenti. Con lui c'è la figlia Giulia, ma Giuseppe menziona anche gli altri due, con rispettivi curriculum accademici, cosa che offre a De Martino l'assit per un'altra frecciatina a Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti, che hanno spesso sottolineato la differenza con La Ruota della Fortuna. "La partita è annullata, troppi laureati", dice De Martino scherzando.

La partita di Giuseppe

Giuseppe prova subito a trovare la coincidenza di Gennarino per vincere i 2000 euro, ma al primo pacco trova quello nero, che contiene 200mila euro. La terza volta che il pacco nero contiene quella cifra dall'inizio dell'edizione. Nel pacco successivo ci sono 20 euro, mentre nel terzo pacco ne trova 50mila. Seguono i pacchi da 1 euro e da 300mila euro. La serie si chiude con la chiamata da 50 euro. La prima proposta è da 25mila euro, puntualmente rifiutata.

"Vorrei precisare che il veggente vede il futuro degli altri e non il proprio", dice Giuseppe in risposta al dottore, per poi ripartire con le chiamate. La prima porta via i 15mila euro, mentre il successivo porta via i 100mila euro e la tripletta si chiude con i 20mila euro che vanno via. L'offerta del dottore si abbassa a 20mila euro e Giuseppe con eguale freddezza e decisione ringrazia e va avanti.

Si riprende dal pacco da 500 euro e quello da 0 euro, che riequilibrano la partita di Giuseppe togliendo alcuni pacchi blu. Si chiude con 10mila euro, prima della nuova chiamata del dottore, che propone il cambio. Rifiutato. Giuseppe riparte con le chiamate e trova i 500 euro, con l'offerta che sale di nuovo a 25mila euro, ma il concorrente non ne vuole sapere e non prende nemmeno lontanamente in considerazione la possibilità di accettare.

Giuseppe accetta l'offerta del dottore da 50 mila euro

"Sono un agricoltore deluso da come viene trattato il settore agricolo, che è un settore primario e non riceve nulla", racconta Giuseppe prima di tornare alle chiamate. La prima è quella da 100 euro. Quello successivo è da 30mila euro, i rossi si assottigliano ma Giuseppe difende i 200mila e i 75mila euro. L'offerta del dottore sale a 30mila euro e per la prima volta Giuseppe ci riflette, ma comunque rifiuta. La scelta lo premia, perché nella chiamata successiva trova i 5 euro. L'offerta sale a 35mila euro, ma Giuseppe è impermeabile a tentazioni. Alla chiamata successiva può ancora sorridere, c'è Gennarino e quindi ora Giuseppe ha due pacchi rossi e uno blu. L'offerta del dottore è da 50mila euro. Questa volta Giuseppe cede e accetta. Ma si rende subito conto di avere commesso un errore, perché al primo dei tre pacchi che avrebbe chiamato trova i 500 euro, quindi in ogni caso avrebbe vinto più di quanto ha accettato. Ora non resta che capire se avesse nel pacco 75mila o 200mila euro.

Racconta che tempo fa gli hanno rubato un trattore del valore di circa 75mila euro. Il pacco che si è ritrovato, il 13, è in un certo senso legato a quel trattore, ma lui ha scelto comunque di accettare l'offerta. E se ne pentirà amaramente, perché nel pacco 13 ci sono 200mila euro.