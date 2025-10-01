Programmi tv
Ascolti TV 30 settembre, chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi: dopo la frecciatina, De Martino più vicino a Gerry

Gli ascolti tv di martedì 30 settembre. La sfida dell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. La sfida del prime time tra Il Commissario Montalbano su Rai1 e un nuovo episodio di Buongiorno Mamma 3 su Canale 5. Tutti i dati Auditel di ieri martedì 30 settembre.
A cura di Gennaro Marco Duello
Immagine

Gli ascolti TV di martedì 30 settembre. Con un palinsesto che non è ancora del tutto entrato nel vivo, la sfida più attesa resta quella dell'access prime time tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Tra i due programmi ha vinto ancora una volta quello di Gerry Scotti, ma senza il record registrato domenica. In prima serata, Canale5 ha proposto la miniserie Buongiorno, mamma!. Rai1 ha trasmesso la fiction Il Commissario Montalbano con l'episodio "La piramide di fango". Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di martedì 30 settembre.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Martedì 30 settembre, in access prime time, è tornata la sfida che sta sorprendendo gli addetti ai lavori. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.537.000 spettatori con il 22.2% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.872.000 spettatori pari al 23.8% di share. Dopo la frecciatina di ieri sera di Stefano De Martino all'indirizzo di Gerry Scotti, il programma di Rai1 ha ripreso quota.

La sfida degli ascolti TV tra Il Commissario Montalbano e Buongiorno, mamma! 3

In prima serata, Rai1 ha proposto Il Commissario Montalbano con l'episodio "La piramide di fango". La fiction con Luca Zingaretti è stata seguita da 2.897.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 appuntamento con Buongiorno, mamma!, la miniserie con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Il programma si è fermato a 2.170.000 spettatori con il 14.4% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Freeze, il game show condotto da Nicola Savino e Paola Munoz Morales. Il programma ha interessato 606.000 spettatori pari al 3.8% di share. Rai3 ha proposto il film Io capitano di Matteo Garrone che ha registrato 511.000 spettatori con il 3% di share. Italia1 ha trasmesso il film The Protege, che ha interessato 1.008.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rete4 spazio al talk show È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer che ha registrato 540.000 spettatori con il 5.2% di share. Tv8 ha proposto X Factor 2025, il talent show che è stato seguito da 840.000 spettatori con il 5.6% di share. Sul Nove in onda il film E già ieri con Antonio Albanese che è stato seguito da 281.000 spettatori con l'1.6% di share. Su La7, Di Martedì. Il programma di Giovanni Floris ha interessato 1.271.000 spettatori con il 8.3% di share.

