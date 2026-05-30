Ascolti tv di ieri: vince Con il cuore, nel nome di Francesco (18.3%) su L’erede (14.6%), De Martino supera Scotti

Gli ascolti tv di ieri, venerdì 29 maggio 2026, rivelano chi ha vinto tra Con il cuore, nel nome di Francesco su Rai 1, condotto da Carlo Conti, e la nuova soap turca di canale 5, L’erede. E ancora, i risultati di Quarto Grado e Propaganda Live, con tutte le altre reti generaliste. I dati arrivano dopo le ore 10.00.

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Gli ascolti tv di ieri, venerdì 29 maggio 2026, rivelano chi ha vinto tra Con il cuore, nel nome di Francesco su Rai 1, condotto da Carlo Conti, e la nuova soap turca di canale 5, L'erede. Sotto la lente anche il risultato di Quarto Grado, con il caso Garlasco e l'intervista a Fabio Savi, uno dei due fratelli della banda della Uno bianca. E ancora, nel dettaglio, com'è andata la sfida dell'access tra Gerry Scotti e Stefano De Martino con i due programmi La ruota della fortuna e Affari tuoi.

Vince la prima serata Con il Cuore – Nel Nome di Francesco su Rai 1 con 2.333.000 spettatori pari al 18.3%, mentre segue su Canale5 L’Erede conquista 1.828.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rete4 Quarto Grado si difende bene con 1.097.000 spettatori (9.6%). In generale, stando alla portata tiepida degli ascolti tv di ieri, sembra che gli italiani abbiano scelto tutt'altro e che niente abbia particolarmente brillato. Ormai l'estate è alle porte e aumentano anche i diversivi, oltre a una proposta televisiva poco corrispondente con le aspettative di una prima serata che inizia già molto tardi, a ridosso delle 22.00. Questione sollevata in pubblico, al Festival della tv di Dogliani, da Gerry Scotti che ha dichiarato di aver sentito Stefano De Martino e di essere d'accordo con lui su una chiusura dell'access prime time anticipata alle 21.30. "Perché però dovrebbe iniziare Mediaset che non ha un canone e vive di pubblicità?", ha sentenziato. Intanto la sfida di ieri dell'access ha visto Affari Tuoi vincere con 4.454.000 spettatori (25.4%) e La Ruota della Fortuna in leggero calo con 4.099.000 spettatori pari al 23.3%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste vedono John Wick 4 su Rai2 con 489.000 spettatori pari al 3.7%, mentre la rete concorrente (Italia 1) dava Jurassic World – Il dominio con 815.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 il film La sala professori ha chiuso con 654.000 spettatori (4.1%). Su La7 Propaganda Live di Diego Bianchi ha totalizzato 784.000 spettatori (6.5%) e su Nove Fratelli di Crozza 994.000 spettatori con il 6.1%. Infine Tv8 con la partita di Serie B – Monza-Catanzaro ha chiuso con 524.000 spettatori (3.2%).