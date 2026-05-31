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Ascolti tv di ieri 30 maggio: vince Gigi D’Alessio (16.9%) su Tutti i sogni ancora in volo (13.2%)

Gli ascolti tv di ieri sera, sabato 30 maggio. Canale 5 con Gigi D’Alessio- Stadio Maradona vince con 1.963.000 spettatori e uno share del 16.9%. Rai1 con Tutti i sogni ancora in volo condotto da Massimo Ranieri raggiunge 1.559.000 spettatori (13.2%).
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A cura di Elisabetta Murina
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Gli ascolti tv di ieri, sabato 30 maggio 2026, rivelano chi ha vinto tra il concerto-evento Gigi D'Alessio, Stadio Maradona- Una notte a Napoli su Canale 5 e Tutti i sogni ancora in volo condotto da Massimo Ranieri su Rai1. Sulle altre reti generaliste spazio a programmi di intrattenimento, informazioni e film, come Sapiens su Rai3, Belle e Sebastien su Italia 1. La sfida dell'access è stata, come di consueto, tra Gerry Scotti e Stefano De Martino rispettivamente con i due programmi La ruota della Fortuna e Affari tuoi. I dati dell'Auditel arriveranno dopo le ore 10.

Su Canale 5 è andato in onda il concerto-evento di Gigi D'Alessio allo Stadio Maradona di Napoli. Una serata all'insegna della musica e degli ospiti, tra cui il figlio LDA con cui ha duettato sul palco, che ha totalizzato 1.963.000 spettatori con uno share del 16.9%.  È stato questo il programma più visto della serata. Su Rai1 invece spazio a Tutti i Sogni ancora in Volo, un varietà condotto da Massimo Ranieri che ha intrattenuto 1.559.000 spettatori pari al 13.2% di share. 

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 Omicidio a Les Saintes è stata la scelta di 726.000 spettatori pari al 5.2% di share, mentre su Italia1 il film Belle & Sebastien – L’avventura continua ha conquistato 635.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raggiunto 602.000 spettatori e il 4.5%. e su Rete4 …continuavano a chiamarlo Trinità ha totalizzato 956.000 spettatori (7.3%). Su La7 In Altre Parole conquista 819.000 spettatori con il 5.3% nella prima parte e 579.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte.

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