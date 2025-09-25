Ennesima stoccata di Gerry Scotti a Stefano De Martino: “Da noi i premi bisogna meritarseli”

Giovedì 25 settembre, Gerry Scotti ha sferrato un nuovo attacco diretto ad Affari Tuoi e a Stefano De Martino. Durante La Ruota della Fortuna, il conduttore pavese ha lanciato una delle sue provocazioni più taglienti: "Da noi i premi bisogna meritarseli". Una frecciata nemmeno troppo velata al meccanismo del programma rivale, dove spesso la fortuna gioca un ruolo determinante nell'assegnazione dei montepremi più alti.

La provocazione di Gerry Scotti

La battuta di Scotti tocca uno dei punti più sensibili della rivalità tra i due format, in linea del resto con il mantra dell'editore Pier Silvio Berlusconi. Se da una parte Affari Tuoi fa leva sull'elemento sorpresa e sulla casualità dei pacchi, La Ruota della Fortuna premia effettivamente le conoscenze e le abilità dei concorrenti. Una differenza sostanziale che il conduttore di Canale 5 ha deciso ancora una volta di sottolineare senza troppi giri di parole. Il timing è sospetto e arriva all'indomani di una serata non così favorevole per Canale 5. Gli ascolti tv di mercoledì 24 settembre, infatti, hanno visto le distanze tra i due show assottigliarsi al minimo storico: 23.5% contro 21.9%.

I numeri di Affari Tuoi e la stucchevole rivalità con La Ruota della Fortuna

Forse è il caso di chiarire anche un aspetto: nonostante tutto, Affari Tuoi continua a fare più ascolti degli anni precedenti, quelli della gestione Amadeus. La difficoltà aggiuntiva, semmai, è appunto una concorrenza maggiore con la presenza di Scotti al posto di Striscia la notizia. Nel 2024, annata difficilmente irripetibile, segnava il 24,9% e 5.1 milioni di spettatori, ma già nel 2023 i dati erano più bassi quest'anno con il 20%. Nel 2022 addirittura al 19,9% e nel 2021, 18,3%. Insomma, tutta questa escalation di provocazioni e contro-provocazione sta assumendo contorni sempre più stucchevoli. Il rischio è che questa strategia della rivalità finisca per stancare gli spettatori e sfamare solo il bisogno di "narrazione" degli addetti ai lavori.