Ascolti 24 settembre: chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna di Scotti e Affari Tuoi di De Martino

Il palinsesto televisivo autunnale va definendosi nella programmazione e nei primi risultati di ascolti della stagione, che giorno dopo giorno danno misura della consistenza e del seguito dei programmi in onda. Gli ascolti di mercoledì 24 settembre raccontano della rinnovata sfida a distanza tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i programmi "dirimpettai" con Stefano De Martino e Gerry Scotti protagonisti del tema centrale di questo inizio di stagione televisiva. Scotti continua a essere davanti alla concorrenza, anche grazie alla vittoria clamorosa di ieri sera con la campionessa che ha vinto la prima automobile di questa edizione, ma la forbice che lo divide da De Martino si riduce rispetto al giorno prima. La Ruota della Fortuna raccoglie 4.750.000 spettatori pari al 23.5%, mentre Affari Tuoi arriva a 4.425.000 spettatori (21.9%).

Gli ascolti di Gratteri dopo il boom della prima puntata

Nella stessa fascia oraria è andato in onda il puntuale appuntamento con Otto e Mezzo, che ha preceduto la messa in onda del secondo appuntamento con Lezioni di Mafie, il programma con Nicola Gratteri che era partito dall'eccellente risultato della scorsa settimana, con numeri rari per La7 in prima serata. Dopo gli ottimi risultati della scorsa settimana, il programma raccoglie 955.000 spettatori e il 5.5% con il secondo appuntamento.

In prima serata Montalbano batte Hunziker

In prima serata, invece, torna ancora Il Commissario Montalbano su Rai1, che si confronta a distanza con Io Canto Family, che ha cambiato giorno di messa in onda dopo la variazione di programmazione nel palinsesto Mediaset: la fiction Buongiorno, Mamma con Raoul Bova è infatti passata al martedì. Rai1 batte Canale5, con la fiction di Zingaretti che raccoglie 2.518.000 spettatori pari al 16.7% di share e il programma di Hunziker che si ferma a 2.223.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rete4 è tornato Realpolitik, secondo appuntamento con il talk show affidato a Tommaso Labate, che prosegue leggermente in calo rispetto alla scorsa settimana fermandosi a 453.000 spettatori (3.6%). C'è anche l'attesa di capire in che modo l'appuntamento con la partita di Coppa Italia tra Como e Sassuolo, trasmessa in prima serata su Italia1, possa incidere sui risultati delle reti concorrenti. Il match che ha visto la squadra di Fabregas imporsi per 3-0 sugli avversari ha raccolto 930.000 spettatori con il 5% di share.

Il confronto tra Matano e Nuzzi

Prosegue inoltre la sfida tra Alberto Matano alla guida de La Vita in Diretta e Gianluigi Nuzzi alla conduzione di Dentro la Notizia su Canale 5. Anche la fascia pomeridiana è uno spazio molto interessante per capire le oscillazioni di pubblico tra le due principali emittenti generaliste, che si contendono la porzione più grande della torta di pubblico, con Matano che sin dal primo confronto ha sempre tenuto testa alla concorrenza.