Barbara campionessa assoluta alla Ruota della Fortuna vince la Panda, Scotti esulta: “Prima o poi doveva capitare”

Barbara è la campionessa assoluta di La Ruota della Fortuna: nella puntata di mercoledì 24 settembre ha vinto l’ambitissima auto, la Fiat Panda. Il premio non era mai stato vinto da nessuno fino ad ora.

La puntata de La ruota della fortuna di stasera, mercoledì 24 settembre 2025, si è conclusa con le urla della campionessa Barbara che è tornata a casa con un super premio. Da Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, la concorrente ha esultato per la terza serata di seguito: dopo aver indovinato le tre frasi del gioco finale, ha vinto la macchina Fiat Panda, premio che nessuno prima d'ora era riuscito a conquistare. "Prima o poi doveva capitare" ha gridato Gerry Scotti durante l'esultanza. Barbara, nelle puntate precedenti, aveva già vinto due viaggi e oltre 30mila euro: è lei la campionessa assoluta dell'edizione fino ad ora.

La vittoria della campionessa Barbara a La Ruota della Fortuna

Dopo aver indovinato le tre frasi del gioco finale – Oscar alla carriera, Leone d'oro a Venezia e Nobel per la letteratura – colorando di verde i tre premi, la campionessa Barbara, con il suo pupazzo a forma di panda tra le mani, ha vinto l'ambitissima auto in palio, la Fiat Panda gialla. Il premio in questione non era mai stato vinto prima d'ora.

La campionessa campana ha urlato di gioia non appena terminato il gioco finale. Ha abbracciato Samira Lui, sua figlia presente in studio e poi Gerry Scotti che ha urlato: "Prima o poi doveva capitare, ed è capitato". Insieme, poi, hanno scoperto il valore delle tre buste: ha accettato quella dal valore di 15mila euro. Barbara, insieme alla Fiat Panda, ha vinto un totale di 22.500 euro in gettoni d'oro.

I viaggi vinti nelle puntate precedenti

Barbara è stata protagonista delle puntate di La Ruota della Fortuna anche lunedì 22 e martedì 23 settembre. Arrivata sul finale come campionessa, nel corso delle due partite, ha portato a casa un totale di 30.500 euro in gettoni d’oro, una vacanza per due persone alle Maldive e una crociera ai Caraibi.