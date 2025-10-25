Stefano De Martino: “Vedendo Samirai Lui alla Ruota avevo chiesto una ballerina, mi hanno dato Herbert”

La lotta tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna continua a essere il tema più succoso di questa stagione televisiva. La rivitalizzazione dell'access di Canale 5 passa non solo dall'affetto per il pubblico nei confronti di Gerry Scotti e dal funzionamento del format, ma anche dal fortunatissimo innesto di Samira Lui, anche lei molto amata dal pubblico.

La battuta di De Martino su Samira Lui

Lo sa bene Stefano De Martino, che ospite del Festival dello Spettacolo è tornato a parlare di questa sfida a distanza con la sua proverbiale ironia, scherzando sul tentativo fatto di contrapporre alla spalla di Gerry Scotti una figura femminile nel suo programma: "Avevo chiesto una ballerina e loro, sapendo che abitualmente lavoro con lui, mi hanno dato Herbert". il riferimento, appunto, è alla presenza ormai fissa di Herbert Ballerina nel programma. Innesto che si sta rivelando molto importante per De Martino, in relazione alla necessità di aggiungere comicità alla trasmissione e realizzare brevi gag che si prestano perfettamente alla frammentazione social, finendo per essere impacchettati come clip da dare in pasto a X, Instagram e Tik Tok.

Le parole di Gerry Scotti su Stefano De Martino

Nelle scorse ore a parlare di De Martino era stato il competitor diretto, Gerry Scotti, che proprio al festival dello Spettacolo aveva voluto riconoscere la forza di Stefano De Martino, portando un esempio che un po' ricorda quello che proprio il conduttore di Affari Tuoi aveva fatto al Festival di Fanpage, ovvero il fatto di rendersi conto con i propri occhi della forza del proprio dirimpettaio passeggiando in strada: "A settembre, portando fuori il cane, vedevo ai pianterreni e al primo piano cosa guardavano. Passavo col taccuino: ‘De Martino, uno!'. Giravo l'angolo: ‘Scotti, uno pari'. Mi rendevo conto che la partita era bella".