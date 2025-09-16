Stefano De Martino rompe il silenzio sul confronto con Gerry Scotti: “Ognuno lavora per la propria azienda”

Stefano De Martino ha rotto il silenzio sul continuo confronto con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Riguardo alla sfida agli ascolti tv, il conduttore di Affari Tuoi ha spiegato: “Non credo di dover arginare qualcuno, ognuno lavora per la propria azienda. Siamo come due commercianti che hanno la vetrina sulla stessa strada”.

Stefano De Martino ha rotto il silenzio sul confronto con Gerry Scotti e La Ruota della fortuna. Se quest'ultimo aveva preferito il silenzio e si era limitato a qualche frecciatina in diretta, citando anche Carlo Conti, il conduttore di Affari Tuoi si è invece espresso pubblicamente a riguardo. Da diverse settimane ormai i due programmi si sfidano quotidianamente nella fascia dell'access prime time, andando in onda rispettivamente su Canale 5 e Rai1 dalle ore 20.30. Gli ascolti tv, aggiornati al 15 settembre, sottolineano come il quiz di Scotti sia ancora in vantaggio rispetto al ‘collega', rispettivamente con un risultato che sfiora i 5milioni di spettatori e l'altro che si è fermato intorno ai 4milioni.

Le parole di Stefano De Martino su Gerry Scotti e la Ruota della Fortuna

Stefano De Martino ha parlato per la prima volta del quotidiano confronto tra il suo programma e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, in onda alla stessa ora su Canale 5. Alla domanda se sentisse una certa responsabilità nell'aver dovuto anticipare l'inizio di Affari Tuoi per "arginare i grandi ascolti" del collega, il conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato: "Non credo di dover arginare qualcuno, ognuno lavora per la propria azienda". De Martino, quindi, non avverte nessuna competizione, anzi, ha precisato che lui e Scotti sono come "due commercianti che hanno la vetrina sulla stessa strada": "È ovvio che ognuno di noi provi a fare cassa, ma la cosa bella secondo me è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata".

La posizione di Gerry Scotti

Nonostante gli ottimi risultati in fatto di ascolti de La Ruota della Fortuna, considerando anche il ritorno di Affari Tuoi, Gerry Scotti aveva deciso di mantenere il silenzio. Fanpage.it ha più volte chiesto un commento al conduttore, che però ha declinato l'invito per una ragione precisa, come hanno fatto sapere fonti vicine al programma: "Vuole attendere ancora qualche giorno e vedere che cosa accadrà in termini di numeri. È fatto così: un professionista capace di restare lucido in ogni situazione". Tuttavia, in diretta nella puntata dello scorso 5 settembre, si era lasciato andare a una frecciatina indiretta a De Martino, che coinvolgeva anche Carlo Conti. "Quando è a casa, ci guarda sempre", aveva detto, in riferimento al fatto che preferisse sintonizzarsi su Canale 5 anziché Rai1 e Affari Tuoi.