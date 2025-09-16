Ascolti TV 15 settembre: il ritorno di Temptation Island vince, la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della fortuna

Negli ascolti tv di lunedì 15 settembre si può notare come la TV si sia nuovamente accesa con un ritorno attesissimo, quello di Temptation Island. Il reality dei sentimenti, infatti, è tornato a distanza di più di un mese dall'ultima puntata in cui sembrava che tutte le coppie avessero, chi più chi meno, trovano la propria strada, invece con Temptation Island e poi..e poi, Filippo Bisciglia ha raccontato come le carte sono state nuovamente mischiate. Intanto, nell'access prime time prosegue la sfida tra Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della fortuna su Canale 5. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel della serata di lunedì.

Temptation Island ritorna e vince la sfida nella prima serata

Dopo una stagione estiva entusiasmante, in cui il reality di Canale 5 ha dimostrato di essere uno dei pochi programmi in grado di catalizzare l'attenzione del pubblico, in qualsiasi momento dell'anno ci si trovi, Temptation Island ritorna in prima serata, con quello che a tutti gli effetti si può definire un approfondimento su come si siano evolute le storie delle coppie che si sono imbarcate nel viaggio dei sentimenti. Non pochi risvolti, infatti, soprattutto tra quei fidanzati il sui sentimento sembrava essere scemato, come tra Valerio e Sarah. Insomma, lo show Mediaset è ormai un jolly da giocare nei momenti più inaspettati, certi che il riscontro da parte del pubblico sia più che soddisfacente. Stavolta, però, rispetto all'ultimo appuntamento di agosto il reality dei sentimenti arriva ai 2.804.000 spettatori ovvero il 20.2% di share, numeri più bassi rispetto ai precedenti, ma che consentono al reality di vincere la prima serata rispetto alla replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 su Rai1, che è stata la scelta di 2.301.000 spettatori con uno share del 16.1% di share.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della fortuna

Continua, intanto, la sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della fortuna su Canale 5. Nelle ultime settimane il distacco netto tra i due game show è stato evidente. Se De Martino si è fermato attorno ai 4 milioni di telespettatori, il programma di Gerry Scotti ha sfiorato i 5 milioni, risultati insperati per la rete che, infatti, adesso si trova a dover valutare la reintroduzione di Striscia la Notizia, il tg satirico è lontano dai numeri degli ultimi mesi e da parte della rete sarà inevitabile un ragionamento. Anche questo inizio settimana vede una differenza di un milione di telespettatori tra i due show, ma a ribasso, in entrambi i casi. Affari Tuoi, infatti, arriva a 3.851.000 spettatori con il 20.2% di share, scontrandosi con il pre del game show di Canale 5, ovvero Gira La Ruota della Fortuna che totalizza 3.792.000 e il 20.6% di share, per poi confluire nel programma La Ruota della Fortuna, che è stato scelto da 4.861.000 spettatori pari al 25.5% di share, confermandosi vincitore di fascia.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 le nuove puntate Boss in Incognito con Elettra Lamborghini sono state viste da 1.073.000 spettatori con uno share del 7.3%. Su Italia1 The Foreigner ha interessato 820.000 spettatori e il 5.3% di share. Su Rai3 Autodifesa di Caino è stata la scelta di 419.000 spettatori con il 2.5% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica è stato visto da 664.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 La Torre di Babele ha raggiunto 709.000 spettatori e il 4.3% di share. Su Tv8 Attacco al potere – Olympus Has Fallen registra 347.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove Little Big Italy è stato visto da 467.000 spettatori con il 2.9% share.