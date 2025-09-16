Lucia di Temptation Island e l’incontro con il single Andrea: “A letto con lui per capire cosa provavo per Rosario”

Nella puntata di Temptation Island… e poi… e poi, Lucia Ilardo ha raccontato per la prima volta quanto accaduto durante l’incontro con il single Andrea Marinelli, avvenuto quando era ancora legata a Rosario Guglielmi: “Sono stata a letto con lui perché volevo capire che cosa provavo per Rosario”.

Si è concluso il primo appuntamento con Temptation Island… e poi… e poi, il primo dei due speciali proposti da Canale 5 per raccontare al pubblico che cosa è accaduto ai protagonisti dell’ultima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. L’ultima coppia a raccontarsi di fronte alle telecamere è stata quella formata da Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, oggi lontani e impegnati a ricostruire ognuno la propria vita.

Lucia conferma l’incontro con Andrea e rivela: “Mi piaceva Salvatore, siamo stati insieme in Sicilia”

Di fronte a Filippo Bisciglia, Lucia ha provato a rimettere insieme i pezzi, raccontando nei dettagli la sua complicata estate. La giovane ha ammesso per la prima volta di fronte alle telecamere che quello con il single Andrea Marinelli non è stato solo un incontro tra amici: i due sono stati insieme quando lei era ancora ufficialmente legata al fidanzato Rosario Guglielmi. “Non ce l’ho con Andrea per averlo raccontato”, ha spiegato Lucia, “siamo stati insieme anche perché volevo capire che cosa provavo davvero per Rosario”. Una giustificazione che ha fatto sorridere il suo ex compagno, convinto che Lucia abbia utilizzato una scusa comoda per alleggerire le proprie responsabilità. Nonostante le frequentazioni estive, Lucia ha ammesso di non avere ancora dimenticato del tutto Rosario e di essere disposta a riprovarci, se lui le concedesse un’altra possibilità.

Rosario Guglielmi accetta il trono di Uomini e Donne

Di fronte al conduttore, Rosario ha confermato la versione della sua ex: il loro incontro a Napoli, la confessione di Lucia e il suo interesse per un altro single, il siciliano Salvatore. Non è apparso turbato, e ha spiegato perché: i mesi vissuti lontano da Lucia gli hanno fatto capire che quello che provava non era amore. Ma, come già accaduto un mese fa, è stato proprio Rosario a regalare al pubblico l’ultima sorpresa. Condotto in un ambiente diverso rispetto a quello delle interviste di coppia, Guglielmi si è trovato davanti a un tappeto rosso e a un trono, simbolo di Uomini e Donne. Dopo qualche attimo di esitazione, ha preso la sua decisione: sarà il nuovo tronista del programma.