Temptation Island e poi…e poi…raddoppia, quando andrà in onda la seconda puntata dello speciale con Bisciglia

Temptation Island e poi…e poi… raddoppia. Lunedì 22 settembre, alle ore 21:20, nuovi colpi di scena e sorprese nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Cosa è successo alle sette coppie del reality dei sentimenti: Sonia M. e Alessio, Valentina e Antonio, Sonia B. e Simone, Sarah e Valerio, Maria Concetta e Angelo, Marco e Denise, Lucia e Rosario.

Temptation Island e poi…e poi… raddoppia. Lo speciale di Temptation Island prevede due puntate. La prima andrà in onda stasera, lunedì 15 settembre. Poi, Filippo Bisciglia tornerà in TV con un secondo appuntamento. Il programma, infatti, risulta nel palinsesto Mediaset anche nella prima serata di lunedì 22 settembre. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5. Ci saranno importanti aggiornamenti e colpi di scena sulle sette coppie del reality dei sentimenti: Sonia M. e Alessio, Valentina e Antonio, Sonia B. e Simone, Sarah e Valerio, Maria Concetta e Angelo, Marco e Denise, Lucia e Rosario.

Lunedì 22 settembre 2025, dunque, andrà in onda la seconda e ultima puntata dello speciale Temptation Island e poi…e poi… Il programma condotto da Filippo Bisciglia continuerà ad aggiornare gli spettatori su cosa è successo nelle coppie del programma di Canale5 dopo che si sono spenti i riflettori. Il conduttore ha promesso importanti colpi di scena e sorprese che andranno a completare il quadro. Al netto di alcune indiscrezioni trapelate e mai confermate o smentite, i profili social dei concorrenti sono rimasti privati e le bocche cucite.

Le ultime notizie sulle coppie di Temptation Island 2025 vedevano la relazione di Alessio e Sonia ormai finita dopo tre falò. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero tornati insieme. Sonia Barrile ha scoperto di aspettare un figlio da Simone Margagliotti. Marco e Denise si sarebbero lasciati. Anche tra Mariaconcetta e Angelo sembra non ci sia stata una riconciliazione. Antonio ha chiesto a Valentina di sposarla. È finita tra Sarah e Valerio. Rosario Guglielmi, che si era presentato con la fidanzata Lucia Ilardo, è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Non resta che assistere alle due puntate speciali di Temptation Island e poi…e poi…, in onda lunedì 15 e lunedì 22 settembre e scoprire cosa è successo dopo i falò. Da lunedì 27 settembre avrà inizio la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura.