Rosario Guglielmi da Temptation Island a Uomini e Donne: è lui il nuovo tronista scelto da Maria De Filippi

Uomini e Donne, la nuova stagione è alle porte. Il dating show di Maria De Filippi si prepara ad accogliere un volto già noto al pubblico di Canale 5. Secondo un'indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni, Rosario Guglielmi sarebbe in procinto di sedersi sulla poltrona rossa del Trono Classico, inaugurando un nuovo capitolo della sua vita sentimentale dopo l'esperienza a Temptation Island.

Le registrazioni delle prime puntate sono in corsa

Le registrazioni delle prime puntate, che debutteranno lunedì 22 settembre, hanno già riservato colpi di scena e novità che promettono di tenere incollati allo schermo i fan del programma. Accanto ai veterani del Trono Over, ormai spin-off consolidato e amatissimo, la redazione ha presentato i primi volti del Classico: Flavio Ubirti, reduce dall'esperienza come tentatore nell'isola delle tentazioni, e Cristiana Anania hanno già iniziato i rispettivi percorsi di ricerca dell'amore. Ma l'ultimo rumor è fortissimo: Rosario Guglielmi starebbe per approdare negli studi Elios come terzo tronista della stagione.

Da Temptation Island al trono: un percorso di rinascita

L'avventura di Rosario nel villaggio delle tentazioni si è conclusa con un epilogo amaro. Il rapporto con Lucia Ilardo, messo alla prova dalle dinamiche del reality, non ha retto all'impatto del programma e i due hanno preso strade separate. Una fine che, paradossalmente, potrebbe trasformarsi nell'inizio di una nuova opportunità televisiva e sentimentale. Il giovane milanese d'adozione avrebbe così deciso di voltare definitivamente pagina, accettando la sfida più impegnativa nel panorama dei dating show italiani.

Chi è Rosario Guglielmi

Ventinove anni, Rosario Guglielmi si è trasferito a Milano da circa un anno per ragioni professionali, lasciando temporaneamente le sue radici emiliane. Prima dell'esperienza televisiva, viveva la relazione a distanza con Lucia Ilardo, originaria di Vignola, in provincia di Modena. Proprio questa separazione geografica aveva rappresentato uno dei nodi critici emersi durante il percorso a Temptation Island. La sua partecipazione al reality delle tentazioni lo ha reso uno dei concorrenti più seguiti e apprezzati dal pubblico, che ne ha apprezzato la spontaneità e l'autenticità nei momenti più delicati del programma. Al momento, né la produzione di Uomini e Donne né lo stesso Guglielmi hanno confermato ufficialmente la notizia.