Perché Rosario Guglielmi è stato costretto a lasciare il trono di Uomini e Donne dopo una sola registrazione

Rosario Guglielmi ha dovuto abbandonare il trono di Uomini e Donne dopo una sola registrazione. A costringerlo a lasciare la poltrona rossa è stata la ex fidanzata Lucia Ilardo che ha rivelato alla redazione di essere stata con lui solo pochi giorni prima, dopo che l’uomo aveva già registrato il video di presentazione.

È durato solo una manciata di ore il trono di Rosario Guglielmi a Uomini e Donne. Fanpage.it ha appreso che l’ex fidanzato di Lucia Ilardo, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, è stato costretto ad abbandonare il programma dopo una sola registrazione. Il motivo? La ex fidanzata ha contattato la redazione del dating show condotto da Maria De Filippi per confessare di avere rivisto il suo ex e di avere fatto l’amore con lui dopo che Rosario aveva già registrato il video di presentazione da tronista e poche ore prima che arrivasse a Roma per registrare la prima puntata del suo trono. Pare, inoltre, che a dispetto di quanto dichiarato in tv, il giovane sia ancora profondamente innamorato della sua ex.

L'ultimo incontro tra Rosario e Lucia in estate, poi la decisione di lasciarsi

Nella puntata di Temptation Island e poi…e poi andata in onda lunedì 15 settembre, Rosario e Lucia avevano raccontato di essersi incontrati in estate a telecamere spente e di avere trascorso la notte insieme. Dopo quell'avvicinamento, l'uomo aveva compreso di non essere più innamorato della sua ex compagna e, soprattutto, di non riuscire più a fidarsi di lei. A pesare sulla decisione di Guglielmi era stato l'incontro tra Lucia e il tentatore Andrea Marinelli, durante il quale i due erano stati insieme. Il fatto che avessero fatto l'amore mentre Ilardo era ancora legata al suo ex aveva spinto Rosario a lasciarla.

A complicare ancor di più la vicenda anche il fatto che, dopo essere tornata single, Lucia avesse ammesso di fronte al suo ex di provare attrazione nei confronti di Salvatore Guida, altro single conosciuto durante la partecipazione al programma.

La proposta del trono e il sì di Rosario Guglielmi

A Rosario, anche in considerazione del gradimento manifestato dagli spettatori di Temptation Island nei suoi confronti, era stato quindi offerto un trono che, dopo qualche tentennamento, l'uomo aveva deciso di accettare. Nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata oggi, tuttavia, la redazione del dating show ha raccontato di avere scoperto l'incontro segreto tra i due, un avvicinamento che ha reso Guglielmi incompatibile con il trono e lo ha costretto a lasciare il programma.