Rosario Guglielmi insieme a Lucia Ilardo dopo Temptation Island, un video conferma la vicinanza

Rosario Guglielmi è stato avvistato in stazione con Lucia Ilardo, Antonio Panico e Valentina Riccio. Saluta tutti prima di dirigersi verso il binario, dove ad attenderlo c’era un treno. Le immagini del video vedono i due ex fidanzati stringersi in un abbraccio.

Foto a destra di Lorenzo Pugnaloni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo sarebbero di nuovo vicini. Dopo la clamorosa rottura nell'ultima puntata di Temptation Island, durante la quale lui ha scoperto di essere stato tradito, sono stati avvistati insieme in stazione. Lei era stata paparazzata in diverse occasioni con alcuni tentatori dell'edizione da poco conclusasi, mentre lui si divertiva tra Roma e Napoli in discoteca e in giro per la città: non è chiara, adesso, la natura del loro rapporto, ma i due di certo non sarebbero più distanti.

Il video di Rosario e Lucia insieme in stazione

Nel video pubblicato da Lorenzo Pugnaloni, Rosario Guglielmi saluta con un abbraccio Antonio Panico e Valentina Riccio in stazione, prima di stringere la sua ex fidanzata, Lucia Ilardo. Il video dura pochi secondi ma documenta la vicinanza tra i due ex fidanzati nonché protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Lucia Ilardo, stando a quanto riporta l'esperto di gossip, avrebbe accompagnato Rosario alla stazione che, dopo averla salutata, si è diretto al suo binario.

Si sono lasciati durante il "mese dopo" di Temptation Island, quando lui ha scoperto che la fidanzata l'aveva tradito con il tentatore Andrea una volta terminato il loro percorso nel villaggio dei sentimenti. Dal video non è possibile capire la natura del loro rapporto oggi.

Il tradimento di Lucia Ilardo dopo Temptation Island

Terminato il percorso a Temptation Island, Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sono tornati a casa mano nella mano: nei giorni successivi al termine della loro esperienza televisiva, però, si è verificato un clamoroso colpo di scena. La giovane ha incontrato in gran segreto Andrea Marinelli, il tentatore conosciuto nel programma, mantenendo all'oscuro di tutto il fidanzato. È stato il single a svelare la verità e dopo la telefonata con Rosario, Lucia ha ammesso il tradimento. È successo davanti a Filippo Bisciglia, nel "mese dopo" del reality, e la coppia che sembrava aver trovato la strada giusta da percorrere insieme, si è improvvisamente distrutta.