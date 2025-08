Rosario Guglielmi beccato in discoteca insieme a Marco Raffaelli, come sta dopo il tradimento di Lucia a Temptation

Dopo il tradimento di Lucia Ilardo a Tempation Island con il single Andrea, Rosario Guglielmi sembra aver voltato pagina. Il filmato virale sui social in cui l’ex concorrente balla in discoteca insieme a Marco Raffaelli.

Dopo il tradimento di Lucia Ilardo a Tempation Island 2025 con il single Andrea, Rosario Guglielmi sembra aver voltato pagina e starsi godendo la vita da single. Il filmato virale sui social in cui l'ex concorrente balla in discoteca insieme a Marco Raffaelli, ex fidanzato di Denise Rossi: "Da Temptation con furore".

Rosario Guglielmi e Marco Raffaelli in discoteca, il video virale sui social

A postare il filmato che ritrae i due ex concorrenti del reality condotto da Filippo Bisciglia è stata Alba, un'utente che su Tik Tok ha deciso di rendere pubbliche le immagini in cui i due sembrano godersi una serata spensierata in un locale. Guglielmi, poi, avrebbe raggiunto a Roma alcuni amici. Il filmato è diventato virale in poche ore. "Un minuto di silenzio per Lucia e Denise per quello che si sono lasciate scappare", recita uno dei commenti a corredo del post ad aver ricevuto più consensi.

Cosa è successo a Rosario Guglielmi e Lucia Ilari dopo Temptation Island

Dopo il falò di confronto e la rottura nel "mese dopo", la relazione tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sembra ormai definitivamente chiusa. A confermarlo sono stati qualche giorno fa gli esperti di gossip Deianira Marzano e Lorenzo Pugnaloni, che hanno rivelato che i due ex protagonisti di Temptation Island saranno ospiti a Uomini e Donne insieme al tentatore Andrea Marinelli, con cui Lucia sarebbe ancora in contatto.

Marzano, nelle sue storie Instagram, ha anche riportato una segnalazione da parte di una "talpa", che avrebbe incontrato la ragazza in un centro estetico, suggerendo che la giovane stesse ancora cercando visibilità. Nonostante il "mese dopo" sia già andato in onda, i profili Instagram di Lucia e Rosario restano ancora privati, lasciando ancora aperti i dubbi sul prosieguo della loro situazione. Non ci resta che aspettare la prima puntata del reality di Maria De Filippi.