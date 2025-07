Rosario Guglielmi di Temptation Island avvistato da solo: gli indizi social sulla storia con Lucia Ilardi

Rosario Guglielmi è stato paparazzato in un locale a Milano Marittima, poi in un negozio di scarpe. Il fidanzato di Lucia Ilardi a Temptation Island è stato avvistato da solo: ecco gli indizi sul finale della sua storia nel reality dei sentimenti.

L'attesa di conoscere il finale delle coppie di Temptation Island 2025 cresce e, alla vigilia del doppio appuntamento con il reality dei sentimenti, sono spuntate alcune segnalazioni su Rosario Guglielmi, fidanzato di Lucia Ilardi. A differenza di quanto segnalato da una talpa a Deianira Marzano pochi giorni fa, stavolta il giovane è stato paparazzato in compagnia di alcuni amici in un locale di Milano Marittima, poi in un negozio di scarpe a Bologna, sempre da solo. Tutti indizi che potrebbero documentare una lontananza tra i due.

Le foto di Rosario Guglielmi dopo Temptation Island

Rosario Guglielmi è stato paparazzato da una talpa in un locale di Milano Marittima. Nel weekend il giovane avrebbe trascorso alcune ore in compagnia dei suoi amici ed è stato fotografato mentre sorseggiava un drink. La foto, condivisa da Deianira Marzano, è accompagnata da una breve descrizione: "Era con degli amici. Molto probabilmente è uscito da solo".

Non è questo l'unico avvistamento. Rosario Guglielmi è stato filmato anche in un negozio di scarpe a Bologna, in compagnia di un ragazzo. Tutti segnali che documenterebbero una lontananza dalla sua fidanzata, o ex.

Due settimane fa era con Lucia Ilardi a Milano

Rosario Guglielmi, però, due settimane fa sarebbe stato avvistato con Lucia Ilardi a Milano. Sempre attraverso Deianira Marzano si è diffuso il gossip. Una talpa ha scritto all'influencer del pettegolezzo online: "Sabato scorso, li ho visti insieme alla Lidl di Vimodrome. Lui, tra l’altro, con un’anguria gigante sulla spalla che passeggiava per il negozio. Suppongo quindi siano usciti insieme dal programma". Nessuna conferma o smentita circola sul finale del loro percorso a Temptation Island. I due hanno deciso di prendere parte al reality per mettere a dura prova il loro amore. Lei vorrebbe una convivenza, mentre lui no: alle telecamere del programma ha confessato di nutrire ancora dei dubbi sui suoi reali sentimenti.