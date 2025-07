Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi dopo Temptation Island sarebbero rimasti insieme, l’indiscrezione post programma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi avrebbero lasciato Temptation Island insieme. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, la coppia sarebbe riuscita a superare le tensioni e a evitare una rottura. Nonostante le difficoltà emerse durante il docu‑reality condotto da Filippo Bisciglia, i fidanzati —lei di Modena e lui di Milano—si sarebbero ritrovati più uniti che mai. Prova ne sarebbe un presunto avvistamento milanese avvenuto pochi giorni dopo la fine delle registrazioni in Calabria.

L’avvistamento che avrebbe “tradito” Lucia e Rosario

Deianira Marzano ha rilanciato la segnalazione di una sua follower, che avrebbe incontrato Lucia e Rosario sabato 12 luglio presso un punto vendita Lidl di Vimodrone (Milano). Nel messaggio pubblicato su Instagram si legge: “Sabato scorso, li ho visti insieme alla Lidl di Vimodrome. Lui, tra l’altro, con un’anguria gigante sulla spalla che passeggiava per il negozio. Suppongo quindi siano usciti insieme dal programma”.

Se confermato, l’incontro smentirebbe le voci di rottura e testimonierebbe la volontà di entrambi di tutelare il loro legame.

Perché Lucia e Rosario hanno partecipato a Temptation Island

A spingere Lucia a iscriversi al programma era stata proprio l’esigenza di chiarire il futuro della loro relazione a distanza. Lei vive a Modena; lui lavora e risiede a Milano. Davanti alle telecamere del programma, Lucia aveva spiegato le ragioni del suo malessere: “Sono Lucia, ho 27 anni e vivo in provincia di Modena. Da due anni sono fidanzata con Rosario che, da circa un anno, vive a Milano. Scrivo a Temptation Island perché vivo questo amore a distanza. Io sarei pronta per una convivenza ma Rosario, di fronte a questa richiesta, tergiversa. Non si sente pronto e vorrebbe più tempo per se stesso. Alla fine di questa esperienza, o usciamo convinti entrambi di convivere o ci lasciamo”.

Rosario, in effetti, era apparso fin da subito più prudente rispetto all’ipotesi di una convivenza: “Ho accettato di partecipare perché considero la convivenza un passaggio fondamentale per una relazione, ma deve restare una scelta libera, non un obbligo” La testimonianza social pubblicata da Marzano dimostrerebbe che, alla fine, a prevalere sulla prudenza sarebbero stati i sentimenti.