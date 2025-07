Chi sono Lucia e Rosario a Temptation Island 2025: cosa sappiamo sulla loro storia

video suggerito

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi partecipano a Temptation Island 2025 per mettere a dura prova i loro sentimenti. Lei, 27 anni, vive a Vignola, in provincia di Modena, mentre lui vive a Milano. Sono fidanzati da due anni.

A cura di Gaia Martino

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi formano una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2025. Fidanzati da due anni, vivono a distanza da un anno: lui si è trasferito a Milano e per ora non vorrebbe andare a convivere con la fidanzata che, invece, sarebbe propensa. Proprio per questo motivo lei ha deciso di entrare nel villaggio dei sentimenti: il loro percorso, stando alle sue parole, dovrebbe concludersi con la decisione di andare a convivere o con la rottura definitiva. Lei ha 27 anni e vive a Vignola, in provincia di Modena.

Chi sono Lucia e Rosario, coppia di Temptation Island 2025

Lucia Ilardo ha 27 anni, vive a Vignola, in provincia di Modena. Il suo nome su Instagram è luciailardo ed è seguita da quasi 3mila followers. Su Rosario Guglielmi circolano meno informazioni: vive a Milano da un anno e lavora come manager in un'azienda, stando a quanto si legge sul suo profilo Linkedin. Come la fidanzata, ha il profilo Instagram – il cui nome è rosarioguglielmi_ – privato.

Perché Lucia e Rosario partecipano al programma

È stata Lucia a contattare il programma per mettere a dura prova i sentimenti del fidanzato. Vivono da circa un anno a distanza e lei vorrebbe annullarla: "Scrivo a Temptation Island perché vivo questo amore a distanza, io sarei pronta per una convivenza. Rosario non si sente pronto, vorrebbe più tempo per se stesso" ha dichiarato nel video di presentazione. Rosario ha deciso di accettare la proposta perché "credo che la convivenza sia un passaggio molto importante e debba essere una libera scelta, non un obbligo". L'esperienza nel reality dei sentimenti servirà a entrambi a dare valore alla loro storia d'amore. Lucia, al termine del video, ha lanciato un ultimatum: "Alla fine di questa esperienza o usciamo insieme convinti entrambi di una convivenza, oppure ci lasciamo definitivamente".

