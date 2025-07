Settima puntata di Temptation Island: Lucia esce con Rosario, ma lontano dalle telecamere rivede il single Andrea

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Epilogo tutt’altro che sereno per Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo a Temptation Island 2025. A rivelarlo è Dagospia, che ha anticipato quanto accadrà nella settima puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda mercoledì 30 luglio in prima serata su Canale5. Secondo quanto riportato, la storia d’amore tra i due andrà incontro a un susseguirsi di tensioni, fraintendimenti e colpi di scena destinati a mettere in discussione la stabilità della loro relazione anche fuori dal programma.

Il falò di confronto tra Rosario e Lucia

Lucia, poche ore prima del falò di confronto, stringerà un accordo con il single Andrea Marinelli con l’obiettivo di provocare una reazione nel fidanzato Rosario. I due fingeranno un’intesa crescente, tra sguardi e gesti che lasceranno poco spazio all’immaginazione. Un avvicinamento che non passerà inosservato: Rosario, sempre più geloso e turbato dalle immagini visionate, chiederà alla produzione un falò immediato per chiarire la situazione con la sua compagna.

Di fronte a Filippo Bisciglia e al falò, Lucia spiegherà che l’avvicinamento ad Andrea è stato studiato a tavolino: una semplice strategia per testare la gelosia del compagno. Rosario sceglierà di crederle e i due abbandoneranno il programma insieme, apparentemente più uniti di prima e pronti alla convivenza, proprio come la giovane desiderava. Ma il colpo di scena vero e proprio arriverà solo successivamente.

Lucia rivede Andrea Marinelli a telecamere spente

La vera sorpresa per il pubblico (e per Rosario) si verificherà nella puntata dedicata al “dopo Temptation”, in cui le coppie raccontano cosa è accaduto nel primo mese lontano dalle telecamere. In quell’occasione, Rosario scoprirà che Lucia ha incontrato nuovamente il tentatore Andrea Marinelli, senza informarlo. A rendere pubblico l’incontro sarà proprio Andrea, che invierà alla redazione un video girato di nascosto, a conferma delle sue dichiarazioni.

Marinelli, inoltre, si dirà disponibile a un confronto diretto con Rosario per raccontargli quanto accaduto con Lucia. Guglielmi accetterà l’incontro e, messo di fronte all’evidenza, chiederà spiegazioni alla fidanzata. Lucia ammetterà di aver visto Andrea a telecamere spente, ma assicurerà che tra loro non sarebbe successo nulla di compromettente. Una spiegazione che, a giudicare dalle reazioni, non sarà sufficiente a ricucire del tutto lo strappo.