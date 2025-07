Chi è Andrea Marinelli, il tentatore vicino a Lucia a Temptation Island

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Andrea Marinelli è il tentatore che a Temptation Island 2025 si è avvicinato a Lucia, fidanzata di Rosario. I due nel villaggio dei sentimenti hanno instaurato un rapporto intimo che ha scatenato la gelosia, mai provata prima d'ora, del fidanzato di lei. Andrea ha 29 anni, è di Latina e lavora in una ditta di logistica.

Chi è Andrea Marinelli e che lavoro fa

Andrea Marinelli, tentatore a Temptation Island 2025, ha 29 anni ed è originario di Latina. Nel video di presentazione registrato per Witty Tv prima di partecipare al programma ha raccontato di lavorare in una ditta di logistica: "Faccio il capo squadra presso una ditta di logistica. Sono laureato". Si è descritto come una persona "trasparente", che ci tiene alle persone che ha di fianco, poi: "Sono molto premuroso". In passato ha avuto diverse relazioni burrascose, ecco perché oggi cerca l'amore vero: "Spero che la vita mi riservi un po' di fortuna. Andai via dall'Italia per amore", ha dichiarato. Il giovane ha un profilo Instagram attivo: il suo nome è marinelli_andrea_ e condivide numerosi scatti di sé.

La vicinanza con Lucia nel villaggio di Temptation Island

Andrea Marinelli e Lucia Ilardi si sono conosciuti nel villaggio di Temptation Island e nella puntata del 24 luglio 2025 hanno instaurato un rapporto intimo. Tra massaggi, chiacchierate e lunghi abbracci, hanno fatto infuriare Rosario Guglielmi che, dal villaggio dei fidanzati, ha assistito a numerosi video. Il giovane, vedendo la fidanzata così vicina a un single, ha sbottato ammettendo di non aver mai provato prima d'ora una gelosia simile. Lei, davanti a Filippo Bisciglia, ha però ammesso di essersi avvicinata al tentatore sperando di vedere una reazione del fidanzato: "Speravo mi chiedesse il falò di confronto immediato, credo che una persona innamorata non riesca a vedere certi acceggiamenti", le sue parole.