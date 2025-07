Lucia si avvicina al single Andrea a Temptation Island e Rosario sbotta, lei: “Spero in un falò immediato”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Temptation Island di questa sera, giovedì 24 luglio 2025, Rosario si è confessato con una tentatrice riguardo i suoi sentimenti per Lucia. Ha ammesso alcuni dubbi sui comportamenti della fidanzata spiegando che "mi rendo conto che quando stiamo insieme, anche con la famiglia, lei apprezza il momento ma non la vedo trasportata. Manca la riconoscenza". La fidanzata ha assistito alle sue confessioni dal capanno, in lacrime. Si è sfogata sottolineando le accuse del compagno che sostiene sia poco sensibile: "Ha ragione, ma è carattere" ha spiegato prima di avvicinarsi al tentatore Andrea: Rosario ha assistito a un video che lo ha fatto infuriare.

I video di Lucia vicina al single Andrea, la reazione di Rosario

"Stasera massaggio alla nuca e olio ai piedi": il video a cui ha assistito Rosario nel capanno inizia con questo invito di Andrea a Lucia. Le immagini proseguono con il massaggio promesso e alcune carezze scambiate tra la sua fidanzata e il single. Quando Andrea ha provato a far ragionare la giovane sui suoi reali sentimenti, lei è scoppiata a piangere. Abbracciati, lui le ha dichiarato: "Non farti prendere in giro da nessuno". Hanno scherzato sul divano in giardino sul profumo di lui e davanti alle immagini dei due sempre più vicini, Rosario ha sbottato.

Ha iniziato a piangere stringendo i pugni, poi, una volta in giardino, si è lasciato andare ad alcune riflessioni: "Non capisco niente. Il concetto è che non mi verrebbe spontaneo (avvicinarmi a un single, ndr)". Per lui, davanti a Filippo Bisciglia, è arrivato un nuovo video e prima di guardarlo ha spiegato: "Il video che ho visto mi hanno toccato. Non avrei mai pensato che scene di questo genere potessero toccarmi così tanto. Gelosia fortissima, non voglio confonderla con l'amore, poi iniziano ad esserci mancanze di rispetto che fanno malissimo". Nelle nuove immagini Lucia continua a farsi massaggiare da Andrea, poi dopo un gioco, danzano insieme: "Con me non balla mai" commenta Rosario davanti al video. Andrea ha fatto i complimenti a Lucia, dicendole: "La carne è carne, ti sei vista?". Rosario, allora, ha sbottato: "Non avevo dubbi su lei. Io non sono mai stato con persone leggere, vederla rapportarsi in questo modo mi fa dubitare di lei. Abbiamo lavorato in discoteca, il posto più provocante per dei ragazzi giovani. Una vicinanza del genere mi da molto fastidio. Non ero mai stato geloso di lei. Ora sono molto arrabbiato". Terminato il video, Rosario ha sbottato lanciando in aria vari oggetti: "Non mi piacciono gli atteggiamenti, l'ha toccata dappertutto".

Lucia: "Speravo in un falò immediato richiesto da Rosario"

Lucia, davanti a Filippo Bisciglia, ha ammesso di essersi avvicinata di sua volontà al single Andrea per suscitare qualche reazione nel fidanzato. "Mi sono avvicinata a un single volutamente, mi sto lasciando andare. Speravo che in questi giorni il falò chiamato fosse per me. Credo che una persona innamorata non riesca a vedere certi atteggiamenti, non faccia neanche passare determinate cose. Speravo in un falò immediato, era una dimostrazione" ha dichiarato la giovane in spiaggia. Poi ha concluso: "Nel villaggio le cose cambiano, penso sia pericoloso far passare il tempo. I single esistono anche al di fuori del villaggio".