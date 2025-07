Temptation Island, il villaggio ancora a rischio: Rosario rompe la porta del bagno per gelosia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il villaggio calabrese di Temptation Island 2025 rischia grosso a causa dei fidanzati di questa edizione. Dopo la reazione spropositata di Antonio Panico, è il turno di Rosario, compagno di Lucia, a provocare nuovi danni. A farlo infuriare è stata la vicinanza tra la fidanzata e il single Andrea, che ha apertamente dichiarato il proprio interesse nei confronti di Lucia. Le immagini, mostrate in un video, hanno scatenato la gelosia di Rosario portandolo per la prima volta a ripensare ai suoi propositi rispetto alla convivenza a Milano con la fidanzata.

La dichiarazione del single Andrea a Lucia

Il single Andrea, visibilmente attratto da Lucia, ha deciso di aprirsi con lei: “Quando passi ti si vede. Sei molto. Pensi che nessuno se ne sia accorto qua? Io non riesco a guardarti negli occhi per più di 5 secondi. Mi imbarazzi”.

Andrea ha poi messo in discussione la relazione di Lucia con Rosario:

La persona che hai accanto non ha capito il tuo valore. Sei bellissima, Lucia. Sei bionda, alta, con un bel sorriso, labbra bellissime e uno sguardo intensissimo. Non sei presuntuosa, sei acqua e sapone, e nella società di oggi una ragazza come te verrebbe percepita in modo diverso. Lui ti sta facendo perdere tempo, mentre tu hai dei progetti di vita.

Rosario rompe una porta, poi lo confessa agli amici

Furioso dopo aver ascoltato le parole di Andrea — che ha persino suggerito a Lucia di lasciarlo — Rosario ha abbandonato il capanno. Il single aveva infatti detto: “Lui non ha paura di perderti, ma dovrebbe. Arriverà il giorno in cui dirai basta. State insieme da due anni e non avete più 20 anni”.

Rientrato nel villaggio dei fidanzati, Rosario si è chiuso in bagno e ha sfogato la rabbia contro la porta, fino a romperla. Una volta uscito, ha raccontato quanto accaduto agli amici.