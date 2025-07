A Temptation Rosario mette in dubbio l’amore per Lucia, poi piange: “Non è scattata la magia della convivenza”

Nella puntata di Temptation Island del 17 luglio, Rosario scoppia in lacrime parlando dell’idea di andare a convivere con Lucia: “È un peso che porto dentro, non riesco a darle una data”. Le sue esitazioni fanno vacillare Lucia, sempre più stanca della sua indecisione e convinta che lui non la ami abbastanza.

Nella puntata di Temptation Island in onda giovedì 17 luglio per Rosario e Lucia è tempo di affrontare l'annoso problema della loro relazione: la convivenza. Dopo due anni di relazione lei vorrebbe andare a vivere insieme al su fidanzato, ma nel corso della trasmissione le parole di lui la fanno preoccupare: "Sono stanca della sua indecisione. Non è tanto la convivenza in sé, ma quello che lui prova nei miei confronti".

Rosario: "Credo di essere innamorato di Lucia, ma mi chiedo il perché dei miei gesti"

Lucia, chiamata nel capanno, ascolta la confessione di Rosario. Il suo fidanzato mette in chiaro di non avere intenzione di andare a convivere con lei: "Non è presto per la convivenza, è presto per me". Aggiunge poi che, dopo cinque anni di una convivenza precedente, si è "appoggiato" a lei cercando di provare qualcosa: "All'inizio sembrava toccare le corde giuste, ma con il tempo ci sono stati alti e bassi. Non lo so, forse sono stato condizionato dall'amore profondo che ho provato in passato". E ancora: "Le cose che faccio con lei, poco prima le facevo con un'altra". Lucia, però, sottolinea come anche lei abbia un passato: "Mi ha strappata a un amore di otto anni, ma perché ha insistito con me? Perché forse c'era una persona che ti stava sbolognando?". Rosario, comunque, nei vari video che vengono mostrati nel corso della trasmissione insiste su quelli che sembrano veri e propri dubbi sul suo sentimento: "Faccio meno in coppia, progetto meno. Prima lo facevo. Lucia è una persona che vuole costruire. Io non ho avuto coraggio di lasciarmi andare con lei, non sessualmente, ma nel senso di ricominciare. Mi blocco". A far soffrire la ragazza, però, è una frase: "Innamorato? Credo di essere innamorato, ma guardo i miei gesti e mi chiedo perché non penso di andare a convivere". E poco dopo:

Ho dei pensieri che mi limitano nella costrizione. Il sentimento fa su a giù. Mi sforzo di essere diverso, ma ritorno sui miei passi. Il mio tutto è questo. Spesso sono solo a Milano, lei è un ottima compagna e compagnia. Io vengo da tutto ciò che vorrebbe lei, ma non ho la stessa volontà di quando avevo 21 22 anni. L'energia forse te lo da solo l'amore che provi.

Lucia, a questo punto, è convinta che lui non provi le stesse cose di lei e lo ammette in lacrime: "Non accetti di venire un programma dove c'è il rischio che io possa conoscere qualcuno".

Rosario commosso: "A Lucia ho solo chiesto tempo"

Nel momento del falò, Filippo Bisciglia annuncia a Lucia che non ci sono video per lei, notizia che la consola nonostante metta ancora una volta in dubbio l'amore del suo fidanzato: "Il mio sentimento è più forte del suo. Sentirlo tentennare mi ha fatto stare male. Pensavo di vedere un interesse da parte di qualcuna perché io lo vedo tanta roba e pensavo che qualcuna ci avesse provato con lui". Il conduttore comunica a Rosario che neanche lui vedrà video di Lucia e gli chiede il perché della sua riluttanza ad andare a convivere:

Io abito a Milano da un anno per cercare un mio ambiente e ricominciare piano piano. Nei primi cinque mesi lei accettava di fare avanti e indietro, dopo non mi sono più ritrovato una ragazza solare e leggera, ma tutto il contrario.

Poco dopo, si emoziona e si scioglie in un pianto: "La convivenza deve essere una scelta perché due persone devono sentire la magia. La magia non è scattata dall'inizio". Rimarca, poi, l'importanza che riveste per lui avere un posto tutto per sé: "Dopo sette anni ho preso una piccola casa e quel poco spazio per me è vitale. Io cerco di condividere il 99% con lei, ma quei due giorni cerco di stare da solo a casa". Bisciglia, allora, gli chiede come mai continui a piangere: