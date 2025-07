Rosario e Lucia hanno fatto la storia di Temptation Island con un finale molto “invergognito”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alzi la mano chi di noi durante una discussione non ha desiderato che a un certo punto comparisse Filippo Bisciglia dicendo: “ho un video per te”. E quel video dimostra che sì, senza alcun dubbio avevamo ragione noi. Quante relazioni sarebbero salve e quante invece finirebbero all’istante se la vita fosse uguale a Temptation Island.

Nella penultima puntata di questa edizione di mercoledì 30 luglio, la fidanzata Lucia ha scritto la storia del programma con due giravolte clamorose, la prima concordata con la produzione, la seconda decisamente no.

Quello di Lucia e del suo fidanzato Rosario è stato uno dei percorsi più interessanti di questa stagione. È stata Lucia a chiedere di partecipare al programma perché Rosario non voleva andare a convivere con lei; interpellato da Filippo Bisciglia in uno dei primi falò, Rosario ha raccontato che prima di mettersi con Lucia aveva convissuto a lungo con la precedente compagna e di aver ancora bisogno di un po’ di tempo per sé. Il tutto senza sbagliare una consecutio temporum e azzeccando tutti i congiuntivi. Nemmeno la nazionale maschile di calcio, nemmeno Mattarella, neanche Sinner hanno unito il paese come ha fatto Rosario: il ragazzo ha messo tutte e tutti d’accordo grazie ai suoi modi gentili, a un fisico da urlo e una discreta capacità introspettiva. Politici, prendete nota.

Ed è con questo spirito patriottico che il pubblico attendeva l’ultimo falò di confronto tra lui e la fidanzata Lucia. Rosario chiede di vederla dopo aver assistito all’ennesimo avvicinamento tra la ragazza e il tentatore Andrea, Lucia accetta e trova al falò un Rosario cambiato: non più il ragazzo solare che aveva conosciuto, ma un uomo diverso, addirittura “geloso”. Rosario ammette di aver avuto paura di perderla ma non sa bene come gestire quella rabbia che gli secca le fauci e gli fa battere il cuore. Quand’ecco che avviene il primo colpo di scena: la storia tra Lucia e il single Andrea era una messa in scena per scatenare la gelosia di Rosario. A quel punto arrivano grandi sorrisi, abbracci, sospiri di sollievo mentre Rosario, sollevato dalla scoperta di non essere cornuto, dice alla fidanzata: “tu sei tutta matta”. Eh già, proprio così. Perché quella messa in piedi da Lucia è una manipolazione vera e propria: di fatto ha giocato coi sentimenti del proprio compagno fino a spingerlo all’esasperazione per poi convincerlo a fare qualcosa che non voleva fare sull’onda dell’emotività. C’è uno psicologo in sala?

La tv ha dato di nuovo il cattivo esempio, ci dicono le nostre coscienze, cosa penseranno le ragazzine da casa, che bisogna prendere in giro i propri fidanzati per farsi portare in vacanza o per farsi regalare l’ultimo modello di piastra in ceramica?

Ma la vita, si sa, è scrittrice più astuta anche degli autori di Temptation Island e nello speciale “un mese dopo” il karma viene a portare il conto a Lucia. Davanti a Filippo Bisciglia, i due raccontano che tra loro le cose non vanno bene a causa della gelosia di Rosario, che avrebbe dei dubbi sulla fedeltà di Lucia. Ed è a questo punto che Bisciglia, con un pathos che farebbe tremare i polsi ai drammaturghi della Grecia antica, tira fuori un video del single Andrea che racconta di aver incontrato Lucia in un luogo “neutro” dopo che lei lo aveva cercato sui social.

Lei segue il copione della traditrice colta in fallo: negare, negare sempre, negare tutto. Ma quando Rosario sente al telefono Andrea che gli conferma come sono andate le cose, Lucia deve capitolare dicendosi “invergognita” dai suoi comportamenti. Il pubblico davanti ai teleschermi non sa se è più spiazzato dal tradimento in sé o dalla parola “invergognita”, qualcuno chiede a ChatGPT se la parola esiste davvero, qualcun altro scomoda l’Accademia della Crusca, il paese si ferma, lo share s’impenna, Maria De Filippi ringrazia.

Temptation Island è arrivato alla quattordicesima edizione ed è ancora un programma capace di incollare ai teleschermi milioni di persone. Ma è soprattutto un rito di catarsi collettiva in cui lo spettatore si rivede sia nel tradito che nella traditrice: ha ragione Antonella Clerici quando dice che le corna ce le abbiamo tutti, ma qualcuno quelle corna deve averle pur messe. Siamo stati Rosario e siamo stati Lucia, ma siamo stati anche il single Andrea; abbiamo tradito, siamo stati traditi e abbiamo spifferato. Tutto questo è il nostro personale viaggio nei sentimenti che ogni estate ci viene sbattuto in faccia da Filippo Bisciglia con i suoi look da invitato a un matrimonio estivo in Salento.

Temptation Island è ancora in grado di creare nuove storie e personaggi a cui il pubblico si affeziona e che vuole vedere ancora. E infatti c’è da scommettere che rivedremo presto tutti i protagonisti di questa storia: cari Rosario, Lucia e Andrea ci vediamo a settembre a Uomini e Donne, negli studi Elios di via Tiburtina, e allora dovrete vedervela nientemeno che con Tina e Gianni. In bocca al lupo.